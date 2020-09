Le premier long métrage de João Paulo Miranda Maria, «Memory House» – un regard nuancé sur le racisme systémique dans le Brésil moderne – est sur le point de faire sa troisième apparition sur le circuit des festivals de cette année.

Seul film latino-américain à avoir été sélectionné pour le label de Cannes cette année, «Memory House» a également été présenté en première à Toronto et se déroulera dans le New Director’s Line Up de San Sebastian plus tard cette semaine.

Miranda Maria utilise des scènes richement composées et un dialogue minimal pour raconter l’histoire de Cristovam, un homme noir indigène du nord rural du Brésil qui migre dans une communauté autrichienne conservatrice du sud pour travailler dans une laiterie.

Imprégné d’images du folklore brésilien indigène, le film est une étude de ce qui arrive à une minorité opprimée alors que des décennies d’abus minent son humanité.

Le protagoniste subit une métamorphose inspirée des figures «caboclo boiadeiro» du taureau et du cow-boy, en se rendant compte qu’il partage plus en commun avec le bétail de la laiterie que ses collègues.

Commentaire opportun sur l’intégration et le colonialisme, le scénario a été écrit et développé lors d’un atelier Cannes Next Step, auquel Miranda Maria a participé en 2015, à une époque où son Brésil natal était en pleine mutation.

Plus tard dans l’année, le président brésilien serait destitué, ouvrant finalement la voie au gouvernement de Jair Bolsonaro qui, selon Miranda Maria, a permis à «des personnes très conservatrices de prendre la parole».

Miranda Maria a ajouté qu’il avait toujours senti des tensions raciales bouillonner sous la surface au Brésil «ce qui est en contradiction avec son image de paradis du carnaval tropical».

Et, à l’image des esprits invoqués par le personnage de son film, le réalisateur a ajouté qu’en transférant ces tensions au cinéma, il y a un élément chamanique dans son travail.

«Un producteur m’a dit que mes films étaient comme du vaudou ou de la magie noire, une énergie que j’invoque.

«Je ne veux pas que le public comprenne nécessairement tout, mais je veux qu’il le ressente. Je veux leur montrer ce qu’ils ne voient pas. C’est invisible, mais vous pouvez le sentir.

Dans «Memory House», le réalisateur tente d’évoquer ces sentiments à travers des compositions de scènes détaillées, et il attribue son partenariat avec le directeur de la photographie oscarisé, Benjamin Echazarreta («Une femme fantastique», «Gloria») pour l’avoir aidé à le réaliser.

«Il a vu depuis le début que j’apportais toujours beaucoup de notes avec moi sur chaque plan. Je fais quelques clichés et très peu d’options pour chacun

scène, avec une seule caméra pour tout », dit-il.

«Chaque prise de vue est pratiquement une image, minimaliste, mais pleine de détails créant une image qui suggère plus que ce qui est visible», a-t-il ajouté.

Selon le réalisateur, ses inspirations incluent l’auteur japonais Yasujirō Ozu, qui a évité les plans de suivi au profit de la scène en couches et des compositions sonores.

Cependant, cette méthode peut aussi avoir ses origines dans la nécessité. Originaire d’une petite ville en dehors de Rio, sans contacts avec l’industrie cinématographique, Miranda Maria a passé ses débuts au cinéma à persuader les vidéastes de mariage – et tous ceux qu’il pouvait – de lui prêter du matériel, généralement une seule caméra.

Son père lui a également prêté son téléphone portable – l’un des rares à l’époque à être équipé d’un appareil photo deux mégapixels – et ainsi ses compositions de scènes soigneusement conçues ont commencé, et son premier prix – de CNN en 2009 – est venu d’un appel pour trouver le meilleurs films du monde tournés en vidéo.

Miranda Maria est également une admiratrice du travail de Stanley Kubrick, et les premières scènes laitières et sa méthode de capture de la lumière à l’intérieur des yeux des personnages (inspirée de la scène Leopard de «2001») en témoignent.

La performance très physique et en grande partie silencieuse du protagoniste du film – l’acteur octogénaire et vétéran du cinéma Novo Antonio Pitanga – est un autre aspect clé du film.

«Nous avons passé la journée à nous promener dans Rio – ce qui m’a fait réaliser qu’il était à la hauteur physiquement. Je lui ai dit: «Je veux vous donner ce défi. C’est un gros risque – c’est grotesque, ridicule, fragile et fort et je veux voir le sang dans vos yeux. Mais si vous acceptez de faire cela, cela fera mon rêve ». Et il a adoré.

Pitanga – dont la fille Camlia est une célèbre actrice de telenovela – a joué dans “Keeper of Promises” d’Angelo Duarte à la Palme d’Or et a également joué dans le premier long métrage de Glauber Rocha – mais enfin, avec “Memory House”, il doit jouer le rôle principal rôle.

«Il dit que c’était un cadeau», a ajouté Miranda Maria.

Le réalisateur, qui a décampé à Paris l’année dernière pour la post-production du film – et s’y est maintenant installé avec sa famille – travaille actuellement sur son deuxième long métrage tout aussi prophétique: une histoire sur les mauvais traitements de la forêt amazonienne et comment elle cherche à se venger. .

Memory House Courtoisie: THE PR FACTORY