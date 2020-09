Si c’est septembre dans une année électorale, l’action est plus probable en Floride.

Mardi, la campagne est venue de l’ancien vice-président Joe Biden, qui a effectué son premier voyage dans l’État du champ de bataille perpétuel en tant que candidat démocrate à la présidentielle, au milieu de l’inquiétude croissante de son parti face au soutien terne des Latinos.

En appelant à ce bloc électoral crucial, Biden s’est décrit comme un champion de la communauté et a accusé son rival, le président Trump, de ne «rien faire d’autre que d’attaquer la dignité des familles hispaniques encore et encore et encore et encore. encore une fois ».

«Vous ne pouvez pas séparer l’héritage hispanique de l’héritage américain. Ces histoires sont les mêmes et elles se développent de plus en plus de manière dynamique et s’entremêlent chaque jour », a déclaré Biden dans un discours à Kissimmee, un centre de population portoricain en Floride. « Il n’est pas exagéré de dire que l’avenir du succès de ce pays dépend de la capacité des Hispaniques à disposer des opportunités et des outils dont ils ont besoin pour réussir. »

Des sondages récents ont montré une course de mêlée appropriée à Sunshine State qui s’est régulièrement installée sur les marges les plus étroites. En 2016, le président Trump a remporté les 29 voix électorales de l’État par environ 114000 voix, soit 1,2% d’avance.

Le sondage le plus récent, publié mardi par l’Université de Monmouth dans le New Jersey, a révélé que Biden avait une avance de 3 à 5 points sur Trump dans l’État. Bien que Biden ait un large avantage auprès des électeurs de couleur en général, cet avantage est réduit en ce qui concerne les Latinos.

«Le leadership actuel de Biden parmi les Latinos est similaire à [Hillary] La marge de Clinton il y a quatre ans. Une différence, cependant, est la façon dont l’électorat latino de Floride a changé depuis 2016 », a déclaré Patrick Murray, directeur de l’institut de sondage de l’université. «Il y a eu un afflux de résidents de Porto Rico et un nombre croissant de jeunes électeurs. Ces groupes ont tendance à être plus démocrates, ce qui suggère en fait que Trump pourrait faire un peu mieux avec les électeurs latinos plus âgés qu’il y a quatre ans. »

En Floride, les Latinos représentaient environ 18% des voix en 2016, se rangeant du côté de Clinton sur Trump par une marge de près de 30 points. Mais la communauté latino en Floride est tout sauf monolithique. Les électeurs cubains cette année-là étaient environ deux fois plus susceptibles que les non-Cubains d’élire Trump, selon le Pew Research Center.

Biden a inauguré le Mois du patrimoine hispanique mardi avec un événement mettant en vedette l’actrice Eva Longoria et les musiciens Ricky Martin et Luis Fonsi. Après avoir commencé ses remarques par un court intermède musical, jouant le tube de Fonsi « Despacito » sur son téléphone, Biden a vanté son plan qui vient de sortir pour Porto Rico, qui fournirait un allégement de la dette et des investissements dans les infrastructures de l’île, mais le sera renvoyer aux représentants locaux sur la question de l’État.

Il a énuméré plusieurs façons dont il s’écarterait de Trump sur des questions liées à l’île et à la communauté latino dans son ensemble.

« Je ne vais pas voler l’argent [was] Il avait désespérément besoin de reconstruire l’île pour construire un mur le long de la frontière qui ne fait rien pour assurer la sécurité des Américains. Je ne vais pas suggérer de vendre ou d’échanger… Porto Rico. Je ne vais pas jeter des serviettes en papier sur des personnes dont la vie vient d’être dévastée par un ouragan », a déclaré Biden, rappelant la visite de Trump aux victimes de l’ouragan Maria en 2017.

Les républicains ont critiqué à plusieurs reprises Biden, le dépeignant comme redevable aux éléments d’extrême gauche de son parti, une attaque qui pourrait avoir une résonance particulière pour les résidents d’origine cubaine et vénézuélienne.

Jeanette Núñez, vice-gouverneure de l’État, a déclaré dans un appel à la campagne Trump qu’une présidence Biden signifierait un retour à l’ouverture des relations de l’administration Obama avec Cuba, une mesure qui permet aux dirigeants de l’île de «soutenir les dictateurs socialistes». Comment [Nicolás] Maduro au Venezuela ».

Alors que Biden visait à renforcer sa base d’électeurs latino-américains, son voyage en Floride visait également à éloigner les électeurs militaires de Trump.

Bien que les vétérans soient généralement un bloc d’électeurs à tendance républicaine, les sondages ont révélé que l’avance de Trump avec ce groupe a diminué. Le sondage de Monmouth mardi a révélé que Trump avait une avance de quatre points sur Biden parmi les ménages militaires et vétérans de Floride, qui représentent environ un tiers de l’électorat de l’État.

L’appel du président à ces électeurs est particulièrement tendu à la suite de rapports de l’Atlantique alléguant que Trump dénigrait en privé les militaires blessés et décédés, y compris le regretté sénateur John McCain de l’Arizona, et se demandait pourquoi les gens serviraient l’armée. Trump a nié le rapport, bien que le président ait continué à parler de ses démêlés avec McCain. D’autres médias ont confirmé le rapport, selon lequel Trump a qualifié les soldats de «perdants» et de «fous».

«Franchement, je suis vraiment ennuyé par la façon dont il se tient devant la caméra et se vante de tout ce qu’il a fait pour les vétérans, puis se retourne et insulte nos militaires, nos héros tombés au combat, lorsque les caméras sont allumées. désactivé ». Biden a déclaré lors d’une table ronde des vétérans à Tampa.

Biden a longuement parlé de ce que c’était que d’être le père d’un militaire à l’étranger; son défunt fils, Beau, a été envoyé en 2008 en tant que membre de la Garde nationale du Delaware en Irak. L’ancien vice-président a également accusé Trump de prendre à tort le crédit d’une mesure de l’ère Obama visant à élargir les options de soins de santé pour les anciens combattants.

«Le président Trump aime dire qu’il a dépassé VA Choice. Comme tout ce qu’il semble dire, ce fruit de son imagination est un mensonge pur et simple », a déclaré Biden.

Lors d’un appel de campagne Trump avec des journalistes, Jennifer Carroll, ancienne lieutenant-gouverneur de Floride et officier de marine à la retraite, a cherché à saper l’appel de Biden à l’armée en soulignant les incidents de longs temps d’attente dans les hôpitaux du ministère des Anciens Combattants pendant l’administration Obama-Biden. .

« Le scandale de la négligence et des mauvais traitements dans l’hôpital VA était une histoire déchirante et scandaleuse qui s’est produite avec Joe Biden », a déclaré Carroll. « Joe Biden sait que son bilan dans l’armée et les anciens combattants est un échec. »

Les retards, révélés en 2014, ont conduit à des réformes du système de santé; Veterans Choice, qui paie les anciens combattants pour voir des médecins en dehors du système VA, a été approuvé cette année-là sous Obama.

Trump a effectué plusieurs voyages en Floride cette année et a donné à sa propriété de Palm Beach, Mar-A-Lago, le surnom de «La Maison Blanche d’hiver». Sa dernière visite dans l’État a eu lieu le 31 juillet, lorsqu’il a rassemblé ses partisans sur la piste de l’aéroport de Tampa.

Pour Trump, la Floride est presque une nécessité dans sa campagne pour obtenir 270 votes électoraux. Bien que les démocrates disent qu’ils peuvent gagner la Maison Blanche sans cela, l’État reste également une priorité élevée pour Biden.

Celinda Lake, un sondeur démocrate travaillant pour Biden, a déclaré mardi aux journalistes que la Floride était « trop ​​proche pour appeler » et « un endroit très, très instable ».

« Gagner la Floride, c’est comme gagner l’Europe de l’Ouest », a déclaré Lake. « Il faut gagner l’Angleterre, la France, l’Allemagne et l’Espagne, et ils sont tous très différents. »

L’écrivain du Times Janet Hook à Washington a contribué à ce rapport.

