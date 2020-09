Le président Donald Trump a récemment exprimé son intérêt à ce que Joe Rogan modère un débat.

Joe Rogan est l’un des plus grands podcasteurs du monde entier et grâce à sa plateforme, il a pu interviewer une grande variété de politiciens des deux côtés de l’allée. Par exemple, Rogan a interviewé des gens comme Bernie Sanders, Andrew Yang, Tulsi Gabbard et Dan Crenshaw, pour n’en nommer que quelques-uns. Récemment, il a exprimé un certain intérêt à animer un débat présidentiel entre le président Donald Trump et Joe Biden qui durerait quatre heures, sans une seule personne dans la foule.

Après que l’idée ait été lancée sur les réseaux sociaux, Trump a en fait exprimé son enthousiasme à propos de cette perspective, qui a fait rayonner les fans de Rogan de fierté. Peu de temps après que le tweet de Trump soit devenu viral, Rogan s’est rendu sur son compte Instagram où il a publié des paroles d’une chanson de Colter Wall intitulée « The Devil Wears A Suit And Tie ».

Cette chanson parle d’un artiste de blues qui vend son âme afin de pouvoir être un musicien de blues de haut niveau. Bien que Rogan n’essaie pas d’être le prochain Stevie Ray Vaughn, peut-être utilise-t-il la chanson comme une métaphore pour montrer à quel point modérer un débat présidentiel serait un effort qui pourrait potentiellement nuire à sa marque, ou pire, laisser sa base de fans divisée.

Quoi qu’il en soit, l’idée que Rogan modère un débat de quatre heures entre Biden et Trump est certainement intéressante.