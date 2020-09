À l’ère de la télévision de pointe, les séries limitées deviennent de plus en plus populaires. La stigmatisation de la télévision sous la qualité des longs métrages a disparu et les acteurs de cinéma en tête d’affiche des productions sur petit écran sont désormais monnaie courante. Bientôt, garçon effacé et étoile brillante Joel Edgerton va bientôt en ajouter un à son CV.

Anonymous Content développe une adaptation en série limitée de Homme de Floride, le roman écrit par Tom Cooper. Joel Edgerton devrait commencer dans la série, ainsi que la production exécutive avec le créateur de la série Graham Gordy (Carrière). Bien que l’expression «Florida Man» ait tendance à être accompagnée d’une histoire assez loufoque, celle-ci ne semble pas si folle, même si elle traite de gouffres, d’un parc d’attractions et de secrets. En savoir plus ci-dessous.

Deadline a la nouvelle de Florida Man transformé en série. Rejoindre également Gordy et Edgerton en tant que producteurs exécutifs sera Matt DeRoss pour Anonymous Content, et Cooper sera également producteur exécutif. La nouvelle vient après que le premier roman de Cooper, The Marauders, a également été accroché pour être développé en série à Paramount Television.

Voici le synopsis officiel du roman Florida Man de Tom Hooper, qui vient d’être publié en juillet:

Floride, vers 1980. Reed Crowe, l’homme éponyme de Floride, est un clochard d’âge moyen, assiégé et privé de ses droits, vivant de gains mal acquis au cœur du cœur branlant de la Floride. Lorsque des gouffres commencent à s’ouvrir sur Emerald Island, non seulement les entreprises minables de Reed Crowe – un motel moribond et un parc d’attractions minable – sont en danger, mais ses secrets aussi. Crowe, spéléologue amateur, commence à découvrir des artefacts qui changent sa compréhension de l’histoire de l’île, ainsi que sa compréhension du droit de naissance de sa famille en tant que pionniers.

Edgerton est l’un de ces acteurs que les gens reconnaissent quand ils le voient, mais ce n’est probablement pas un nom familier, bien qu’il ait joué dans des films de haut niveau comme The Great Gatsby, la suite / remake de The Thing, Exodus: Gods and Kings et Zero Dark Thirty. . Mais les fans de Star Wars peuvent instantanément vous dire qui il est puisqu’il a joué un peu le rôle d’oncle Owen dans les films précédents. Bien qu’il ait choisi de jouer dans des drames et des thrillers pour adultes plus discrets au cours des dernières années, il a fait des exceptions, telles que le thriller d’action fantastique de Netflix Bright.

Joel Edgerton a principalement joué dans des longs métrages pendant la majeure partie de sa carrière, mais quand il n’était encore qu’un acteur en Australie, il a joué dans La vie secrète de nous. Plus récemment, Edgerton a joué un rôle dans la série The Underground Railroad de Barry Jenkins sur Amazon.

