John Boyega, qui a joué Finn dans la dernière trilogie de Guerres des étoiles, critiqué Disney et traitement raciste qui a reçu son personnage, ainsi que ceux de Kelly Marie Tran et Oscar Isaac, dans les films de la saga.

Finn, le personnage de John Boyega, a eu un rôle principal dans The Force Awakens qui s’est progressivement estompé dans les tranches suivantes. Ceci, dit-il, a à voir avec «l’incapacité» de Disney à écrire des personnages non blancs dans ses histoires. Dans une interview avec GQ, l’acteur a expliqué comment les personnages de Finlandais et Rose Tico ont été mis de côté:

«Lorsque vous vous impliquez dans un projet, vous n’allez pas forcément tout aimer. Mais ce que je conseillerais à Disney, ce n’est pas d’introduire un personnage noir, de le promouvoir pour qu’il soit beaucoup plus important qu’il ne l’est dans la franchise, puis de le mettre de côté. Ce n’est pas juste, je le dis directement. les gars [Disney] Ils savaient quoi faire avec Daisy Ridley, ils savaient quoi faire avec Adam Driver. Ils savaient quoi faire avec chacun d’eux, mais quand il s’agissait de Kelly Marie Tran et John Boyega, ils baisent. Alors que veux-tu que je dise? Ce qu’ils veulent que je dise, c’est que j’ai aimé en faire partie, que ce fut une expérience formidable… Non, non, non. Je le dirai quand c’est une belle expérience. Ils ont donné toutes les nuances à Adam Driver et Daisy Ridley, soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde le sait. Je n’expose rien ».

Boyega a également évoqué le racisme qu’il a vécu non seulement dans le cadre du projet, mais aussi par les «fans» qui considéraient qu’il ne devrait pas être un Stormtrooper:

«C’est ennuyeux de passer par un tel processus. Cela vous rend beaucoup plus militant, cela vous change. Parce que vous vous rendez compte: « J’ai eu cette opportunité mais je suis dans un secteur qui n’était même pas prêt pour moi. » Personne d’autre dans le casting n’a fait dire aux gens qu’ils allaient boycotter le film [porque estaban en ella]. Personne d’autre n’a reçu d’attaques et de menaces de mort dans ses messages directs d’Instagram et d’autres réseaux, disant « Noir ceci et noir cela et vous ne devriez pas être un Stormtrooper. » Personne d’autre n’a eu cette expérience. Et pourtant il y a des gens surpris que je sois comme ça. C’est ma frustration ».

Juillet dernier, John Boyega a précisé qu’il ne rejouera pas Finn dans Star Wars. Un mois plus tôt, Boyega a prononcé un discours puissant contre le racisme au milieu des manifestations contre le meurtre de George Floyd, dans lequel il a déclaré qu’il ne savait pas s’il aurait « une carrière » après avoir parlé publiquement des violences policières contre la communauté afro-descendante. . « Mais merde ça. »