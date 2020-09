Partager

John Boyega n’a pas envie de retourner à Star Wars et l’une des raisons est qu’il a l’impression que son personnage n’a été utilisé qu’à des fins de promotion.

John Boyega n’est pas du tout satisfait de l’accord conclu par Star Wars avec son personnage Finn. L’acteur, qui à d’autres occasions a montré son mécontentement à l’égard de l’arc narratif vécu par son personnage, a tenu à souligner à nouveau que cette approche qui a été donnée montre clairement que Disney ne pensait à la promotion qu’en ayant lui et Kelly Marie Tran pour les dernières aventures galactiques.

Dans une nouvelle interview au magazine GQ, l’interprète n’hésite pas et souligne que cette perte de sens subie par son personnage (et celui de Marie Tran) est suspecte par rapport au traitement dont bénéficient ceux incarnés par Adam Driver et Daisy Ridley. «Ils savaient quoi faire avec Daisy Ridley et ils savaient quoi faire avec Adam Driver. Ils savaient quoi faire avec ces autres personnes, mais en ce qui concerne Kelly Marie Tran et John Boyega, vous savez, allez nous faire foutre », dit-il, soulignant le peu d’effort que les films de cette franchise de Disney ont fait pour Finn et Rose.

«Alors, que veux-tu que je dise? Ce que vous voudriez que je dise, c’est que j’ai aimé faire partie de cela et que ce fut une expérience formidable… bla bla bla. Je vais accepter cette affaire quand c’est vraiment une super expérience. Ils ont lutté dans l’arc de l’histoire d’Adam Driver et de Daisy Ridley. Soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde sait. Je n’expose rien. Ce que je dirais à Disney, ce n’est pas d’inclure un personnage noir, de le vendre comme ayant beaucoup plus d’importance dans l’histoire qu’il n’en possède réellement, puis de le mettre de côté. Je vais le dire clairement: ce n’est pas bon », a révélé John Boyega.

Laisser la saga derrière

John Boyega, qui ne mâche pas ses mots quand il s’agit de souligner les mauvaises décisions créatives de Disney, est revenu pour évoquer son personnage de ‘Star Wars’, après un peu plus d’un mois il a affirmé avoir « dépassé » son passage à travers ces films.

Ce commentaire est venu en réponse aux fans qui voulaient savoir si Boyega serait prêt à apparaître dans plus de propositions dans la saga, ce à quoi l’acteur était très direct. « Ne pas. L’idée de jouer un rôle trop longtemps ne me plaît pas. J’ai plus à offrir que ça. C’est tout ».

Partager