John Boyega a annoncé qu’il démissionnait de son poste d’ambassadeur de la marque britannique de Cologne Jo Malone après avoir été coupé de la version chinoise d’une publicité qu’il avait initialement conçue, dirigée et jouée.

«J’ai décidé de démissionner de mon poste d’ambassadrice mondiale de Jo Malone. Lorsque j’ai rejoint la marque en tant que premier ambassadeur mondial masculin l’année dernière, j’ai créé le court métrage que nous avons utilisé pour lancer la campagne. Il a remporté les prix virtuels de la Fragrance Foundation 2020 pour la meilleure campagne médiatique ”, a-t-il tweeté lundi.

Leur décision de remplacer ma campagne en Chine en utilisant mes concepts et en me substituant un ambassadeur de marque locale, sans mon consentement ni préavis, était une erreur. Le film célébrait mon histoire personnelle – mettant en vedette ma ville natale, y compris mes amis et ma famille. – John Boyega (@JohnBoyega) 14 septembre 2020

La publicité originale, intitulée «London Gent», montrait Boyega se promenant dans le quartier de Peckham à Londres et mettait en vedette un casting majoritairement noir.

«Leur décision de remplacer ma campagne en Chine en utilisant mes concepts et en me substituant un ambassadeur de marque locale, sans mon consentement ni préavis, était erronée. Le film célébré par une histoire personnelle – mettant en valeur ma ville natale, y compris mes amis et mettant en vedette ma famille », a écrit Boyega.

Jo Malone a présenté des excuses publiques à Boyega après avoir repensé sa publicité et l’avoir refondu avec l’acteur chinois Liu Haoran dans la nouvelle version.

«Nous nous excusons profondément pour ce qui, de notre côté, a été une erreur dans l’exécution locale de la campagne John Boyega. John est un artiste formidable avec une grande vision et une direction personnelles. Le concept du film était basé sur les expériences personnelles de John et n’aurait pas dû être reproduit. Bien que nous ayons immédiatement agi et supprimé la version locale de la campagne, nous reconnaissons que cela a été douloureux et que cette infraction a été causée. Nous respectons John et soutenons nos partenaires et fans dans le monde entier. Nous prenons ce faux pas très au sérieux et nous travaillons ensemble en tant que marque pour mieux aller de l’avant », a déclaré Jo Malone dans un communiqué au Hollywood Reporter.

«Alors que de nombreuses marques utilisent naturellement une variété d’ambassadeurs mondiaux et locaux, échanger dédaigneusement sa culture de cette façon n’est pas quelque chose que je peux tolérer», a écrit l’acteur de «Star Wars». «C’est dos à dos, mais je vous assure que cela sera réglé rapidement. Je n’ai pas le temps pour les bêtises. Nous continuons et fort. Restez des gens bénis.

Jo Malone a accepté la démission de Boyega, déclarant: «Nous respectons la décision de John et lui souhaitons bonne chance.»