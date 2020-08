Présenté avec un prix Cheval Noir virtuel ce week-end au Festival international du film Fantasia en cours, John Carpenter a également pris part à une conversation «masterclass» d’une heure remplie de questions de fans, parlant de sa musique et de ses films. Au cours de la discussion, Carpenter a noté que La chose est le film dont il est le plus fier, tout en taquinant quelque chose.

En parlant de Jason Blum, Carpenter a taquiné: «Je pense qu’il va travailler sur The Thing… redémarrer The Thing. Je suis peut-être impliqué dans cela. Peut être. En bas de la route. »

De quoi parle Carpenter ici? Eh bien, vous vous souviendrez peut-être que plus tôt cette année, il a été annoncé qu’une adaptation cinématographique de Enfer gelé était en préparation, la version augmentée récemment mise au jour de la nouvelle de John W. Campbell Jr Who Goes There? qui a servi de base à The Thing de Carpenter. L’équipe derrière le projet à venir? Universal et Blumhouse.

Il semblerait que ce soit le projet auquel Carpenter fait référence, et si tel est le cas, c’est la première fois que nous entendons parler de Carpenter lui-même ayant une implication (potentielle) dans ce projet. Intéressant…

Cette conversation particulière commence à 27 minutes dans la vidéo ci-dessous.

Merci à KimmiKillZombie sur Twitter pour la mise en garde.