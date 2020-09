John Cena entre dans le monde des films de bandes dessinées l’année prochaine, alors qu’il joue Peacemaker dans The Suicide Squad. Mais pourrait-il au moins être intéressé par l’échange de DC contre Marvel dans un proche avenir? L’ancienne star de la WWE semble taquiner cela avec son dernier post Instagram, avec lequel il semble faire savoir qu’il aimerait jouer le méchant de Spider-Man Sandman dans le MCU.

Plus tôt cette semaine, l’artiste conceptuel Jackson Caspersz a créé une pièce étonnante décrivant Cena comme Flint Marko, ce qui a suscité l’intérêt des fans pour le faire monter en flèche en tant que crétin granulaire. De toute évidence, l’homme lui-même n’a pas manqué non plus, car ce samedi, Cena a partagé une photo de Sandman combattant Spidey de la bande dessinée à sa page Instagram. Il n’a cependant donné aucune sorte de légende ou de commentaire pour l’image, laissant les fans à leurs propres conclusions.

Bien sûr, Sandman a déjà été ramené à la vie par Thomas Haden Church dans Spider-Man 3. La prise de vue de Sam Raimi sur le personnage était beaucoup plus sympathique et tragique, ce qui en faisait l’une des parties les plus fortes du threequel. Et nous avons en quelque sorte obtenu une adaptation lâche du personnage de Spider-Man: loin de chez soi, car les faux Elementals de Mysterio ont été inspirés par Sandman, Hydro-Man, Molten Man et Cyclone.

Pourtant, les fans aimeraient voir une version appropriée de Marko dans le MCU, et il n’y a personne de mieux que John Cena pour le jouer. Il vient de travailler avec James Gunn sur TSS, après tout, donc le directeur des Gardiens de la Galaxie pourra peut-être lui dire un bon mot avec Marvel. Pourrions-nous peut-être obtenir un caméo de l’acteur dans Spider-Man 3? Des choses plus folles se sont produites (voir: le camée de J.K. Simmons dans FFH).