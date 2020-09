Si vous vous demandez ce que fait votre amour des années 90, Jonathan Taylor Thomas, vous aurez du mal à creuser. La star de Home Improvement a toujours gardé le secret sur sa vie quand il était sous les projecteurs, et maintenant qu’il est hors de la grille depuis 2015 (il était sur Last Man Standing de 2013 à 2015), il est encore plus secret.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs sur sa vie amoureuse et sa sexualité, on ne sait pratiquement rien sur les relations de JTT. L’ancien acteur fête ses 39 ans le 8 septembre, ce qui amène les fans de longue date à se demander s’il a sa propre famille à ce stade.

Sans oublier que certains fans de Fuller House ont remarqué que l’acteur Tanner Buchanan était essentiellement un sosie de Jonathan Taylor Thomas, ce qui les a incités à se demander: JTT a-t-il un fils?

Jonathan Taylor Thomas a-t-il un fils?

Jonathan Taylor Thomas peut avoir ou non de la famille, et nous ne le saurions jamais de toute façon. Il n’y a aucun signe que Jonathan Taylor Thomas ait un fils, mais ce n’est pas comme si l’enfant star avait des comptes publics sur les réseaux sociaux. Même après avoir cherché des informations sous son vrai nom, Jonathan Weiss, nous n’avons rien trouvé. La seule fois où il a eu une relation amoureuse avec qui que ce soit, c’était quand il a été dit qu’il sortait avec Jessica Bowman du Dr Quinn.

Certains pensaient également qu’il était peut-être gay.

«À peu près à Hollywood, vous n’êtes personne jusqu’à ce que la rumeur dise que vous êtes gay, donc je n’étais pas si contrarié à ce sujet», a déclaré Jonathan à Jay Leno à l’âge de 17 ans. fous »et Jonathan a répondu:« Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal avec ça, mais ce sont des rumeurs et vous devriez toujours faire attention avec ce truc Internet.

Quand Jay Leno a alors demandé s’il était gay, il a répondu: “Non, non, non, non, je ne le suis pas.”

Deux ans après cette interview, il a joué un adolescent gay dans l’émission Common Ground ainsi qu’un arnaqueur bisexuel dans Speedway Junky, et il a de nouveau dû répondre à des questions sur sa sexualité. Apparemment, un site Web appelé Cyber-Sleaze “a confirmé” que Jonathan était gay. Jonathan a déclaré à The Advocate que son agent et ses amis l’avaient appelé en se demandant si les rumeurs étaient vraies. Lorsqu’on lui a demandé s’il était «en colère» à ce sujet, Jonathan a répondu que non. Bien que sa grand-mère de 95 ans en ait été bouleversée.

Source: YouTube

“J’étais complètement d’accord avec ça – jusqu’à ce que ma grand-mère, âgée de 95 ans, entende des gens en parler sur une station de radio en Pennsylvanie. Elle était un peu contrariée. Ce qui m’a surpris, c’est à quel point les gens l’acceptaient volontiers.” m’a dit.

L’avocat lui a demandé s’il avait une petite amie, et Jonathan a répondu: “Pas pour le moment.” Son béguin pour la célébrité? Cameron Diaz. «Je l’ai rencontrée très brièvement. Elle m’a pincé les joues, puis m’a dit que je lui rappelais son frère. Cela m’a juste écrasé», a-t-il partagé.

Ces jours-ci, on ne sait pas ce que fait JTT, bien qu’il ait été rapporté en juillet 2019 qu’il se présentait pour un siège au conseil d’administration de SAF-AFTRA. Après une carrière d’acteur très occupée dans les années 90 (une partie des moments forts de Jonathan comprend la voix d’un jeune Simba dans Le roi Lion de Disney, le rôle de Tom dans Tom et Huck, et bien sûr son rôle emblématique de Randy Taylor dans Home Improvement), il semble Jonathan vit une vie plus calme.

