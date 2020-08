Après avoir vendu sa maison de départ de Woodland Hills à son compatriote Thomas Bryant plus tôt cet été, l’ancien Laker Jordan Clarkson – maintenant tirant et gardant pour l’Utah Jazz – a choisi de conserver un avant-poste résidentiel à Los Angeles. Les archives révèlent que le joueur de 6 pieds 4 pouces de 28 ans a considérablement amélioré sa situation, après avoir payé 5,75 millions de dollars pour un domaine clos et fermé à Sherman Oaks.

Construit l’année dernière, la ferme moderne de 8 000 pieds carrés comprend six chambres et huit salles de bains, ainsi que des équipements personnalisés comme un bureau privé, une salle de cinéma et un salon équipé d’une cheminée. Il y a aussi une cuisine gastronomique avec des appareils Wolf et SubZero en acier inoxydable haut de gamme, ainsi qu’un garde-manger de majordome; la cuisine s’ouvre à la famille équipée de portes coulissantes escamotables et de dalles de quartz assorties du sol au plafond pour un effet dramatique. La salle familiale est divisée en deux de la salle à manger formelle par un placard à vin scintillant et transparent.

Un escalier sculptural «flottant» se trouve un espace de vie en forme de loft, et d’autres équipements de la maison comprennent un bureau, une salle de sport et un poolhouse détaché dans la cour. Il y a deux suites principales séparées, chacune équipée d’une somptueuse salle de bain attenante et d’un dressing.

Situé sur un terrain plat d’un demi-acre, le domaine entièrement aménagé comprend un immense terrain de jeu pouvant facilement accueillir une douzaine de véhicules. À l’arrière, un bassin profond à bord négatif offre un spa encastré et une vue sur la cour gazonnée. Et niché dans un coin le plus éloigné de la propriété est l’une des meilleures caractéristiques de tous – un terrain de basket sur un demi-terrain pour une pratique de style quarantaine.

Outre ce nouveau terrain de jeu de Sherman Oaks, Clarkson continue d’entretenir une grande maison dans sa ville natale de Schertz, au Texas, avec près de 5000 pieds carrés d’espace de vie et cinq chambres.

Avi Barazani de Coldwell Banker détenait la cotation; Zeev Perez de Keller Williams a remplacé Clarkson.