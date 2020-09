Chaque année, le TIFF Filmmaker Lab, un programme de développement du Festival de Toronto, sélectionne 20 réalisateurs qui seront encadrés pendant quatre jours par des spécialistes de l’industrie et des vétérans. Cette année, aux côtés de cinéastes brésiliens, pakistanais et rwandais, Jorge Cadena, d’origine colombienne et formée en Suisse, a attiré l’attention des «Jarariju Sisters» l’an dernier lors de la promotion du film européen de Karlovy Vary.

Cette fois-ci, la société de production suisse GoldenEgg produit son nouveau projet de long métrage «Tropical Malady». Dans ce document, Cadena jette une fois de plus la lumière sur une région du nord de la Colombie – une zone dévastée par les mines de charbon à ciel ouvert et l’absence de gouvernement, où des militants et des dirigeants sociaux sont fréquemment assassinés, et où un homme du nom de Lucas, cinq ans après le le meurtre de sa mère, sera aux prises avec son chagrin en unissant leurs forces avec un groupe de militants queer et les communautés autochtones de la région dans un combat pour les droits humains fondamentaux.

Variety a parlé avec Cadena de son travail et de la façon dont le nouveau projet se profile:

Votre travail penche vers le côté expérimental du cinéma, dans des intérêts formels et thématiques, comment vous représentez vos personnages, comment vous jouez avec la qualité de l’image. Pourriez-vous commenter cette recherche de créations?

Dès mon admission à l’école – HEAD, Genève – j’ai entamé une démarche qui vient beaucoup plus du cinéma expérimental – pour s’affranchir des structures standards, un cinéma tourné sur film, qui cherche la texture, qui a d’autres éléments. … J’ai fait beaucoup de travail documentaire car pour moi, il y avait toujours un besoin de travailler au plus près de la réalité, de construire cette idée de documentaire, que je ne questionne pas seulement l’image, mais la structure des choses faire, les systèmes de production de films. Éloigner un récit industriel en construisant un récit qui vous appartient, qui cherche ce que vous savez.

Alors yVous vous dirigez davantage vers des histoires basées en Colombie?

Certaines histoires sont davantage liées à raconter comment j’ai grandi à Barranquilla, les conditions dans lesquelles j’ai grandi, sans privilèges, dans ce chaos socio-politique de la Colombie. En même temps, il y a cette liberté des Caraïbes; cet infini que vous ressentez dans la mer, ce vent et cette chaleur. Mon cinéma vient d’abord de là et ensuite l’idée que mes films doivent être connectés à la réalité, même si je veux me donner l’opportunité de m’orienter aussi vers le fantastique. Plutôt que de représenter l’humanité ou la société, le cinéma construit des sociétés, construit des idées de société.

En tant que cinéaste, comment voyez-vous votre relation avec la société colombienne?

C’est un sentiment très difficile d’être un migrant et de regarder de loin. Je suis déprimé, frustré et misérable. Et vous voulez parler de choses dont la société colombienne est vraiment intéressée à parler et dont elle a besoin pour avancer, elles vous tueront ou vous menaceront et votre vie commencera à être le martyre. Ou tout simplement ils fermeront les portes car en Colombie, même si on parle de certains sujets, il y a une pression consciente et inconsciente pour ne pas discuter de certains sujets, sur lesquels il faut faire la lumière. Sinon, nous ne pourrons pas avancer et c’est une erreur historique de se concentrer uniquement sur Bogota, Cali, Medellín ou Barranquilla: la Colombie est bien plus grande. Nous avons une dette envers plusieurs communautés et plusieurs histoires que nous n’avons pas racontées en Colombie.

Il semble que vous poursuivez cette idée dans «Tropical Malady».

Je suis homosexuel. Certains de mes travaux ne se sont pas concentrés sur ce sujet. Ce film se veut transversal. En ce moment, lorsqu’un groupe gay queer rejoint d’autres combats et que leur lutte collective prend de l’ampleur, alors on parvient à lutter contre deux points, contre l’homophobie et contre ce système socio-politique ou économique du pays. Et c’est le point le plus important du film, de retrouver l’aspect transversal de la lutte, ce qui est très difficile au cinéma, de retrouver le caractère transversal des thèmes. C’est un film sur l’amitié, sur la construction d’une communauté, c’est avant tout un film autochtone et queer.