Le mois de septembre arrive et les vacances se terminent pour de nombreuses personnes, dont Jorge Javier Vázquez. Après des semaines de congé bien méritées, le présentateur sera de retour dans les studios Mediaset pour diriger, encore une fois, «Save me» le mardi 1er septembre, comme l’a confirmé Kiko Hernández lors de l’émission du jeudi 27 août.

Jorge Javier Vázquez, dans ‘Save me’

Pendant ses vacances, Jorge Javier Vázquez n’a cessé de divertir les lecteurs en racontant toutes ses aventures pendant ses jours de détente. Il a récemment rendu public son profil Tinder et a parlé des problèmes qu’il a rencontrés en essayant de flirter à travers ce réseau social, qui était essentiellement pour deux types de personnes: lCeux qui ne croient pas que c’est lui et ceux qui lui donnent un match parce qu’ils veulent rencontrer le présentateur mais pas se connecter avec lui.

Et en parlant de réseaux sociaux, Jorge Javier Vázquez a également ouvert un débat au cours du mois d’août à travers une réflexion: «Les laids ne savent pas qu’ils le sont et, en plus, ils se croient attractifs». Selon votre observation, les commentaires qu’ils lui ont laissés sur Instagram, le plus grand mépris est fait par des gens plus laids que lui, comme il le raconte. «Ils ne le font pas par colère: ils le font parce qu’en réalité, ils pensent qu’ils sont bons», dit-il.

Cristina Cifuentes, nouvelle collaboratrice?

Le jeudi 27 août, Kiko Hernández est sortie dans les couloirs de Mediaset, où elle a rencontré Cristina Cifuentes. Elle a donné son avis sur certains des sujets les plus chauds parmi les collaborateurs de ‘Sálvame’, alors Kiko lui a fait une proposition: qu’elle signe en tant que collaboratrice. Celle qui était présidente de la Communauté de Madrid a assuré que c’était quelque chose qu’elle aimerait, parce qu’il a beaucoup de plaisir à regarder la série et ne craint pas de le reconnaître.