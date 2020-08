Josh Gad a partagé le dernier SMS que Chadwick Boseman lui a envoyé avant le décès de la star de Black Panther, et c’est un rappel obsédant de vivre pleinement sa vie.

Gad était en pause sur les réseaux sociaux lorsqu’il est revenu brièvement sur Twitter samedi 29 août pour lui partager les derniers mots de sagesse de son ami et co-star.

“Briser mon silence sur Twitter pour partager une certaine beauté”, a tweeté Gad. “C’était l’un de mes derniers textes du talent brillant et unique dans la vie, @chadwickboseman … prenez cela et célébrez la vie. Il savait à quel point chaque moment était. Ce soir, les Cieux ont reçu l’un de ses anges les plus puissants. “

Voir le tweet ci-dessous.

«Si vous êtes à Los Angeles, vous vous êtes réveillé ce matin avec le son rare et paisible des précipitations régulières», lisait une capture d’écran du texte de Boseman à Gad. «Si vous êtes comme moi, peut-être avez-vous regardé les prévisions de la semaine et trouvé qu’il est censé pleuvoir pendant trois jours consécutifs, non sans des pauses de soleil et des répit de la pénombre humide, mais oui, ça va descendre comme des chats et des chiens.

Boseman s’est également moqué du fait que tout le monde est en quarantaine et que même les Californiens ne peuvent pas avoir de soleil ces derniers temps.

«Mais maintenant que la pluie s’est arrêtée et que la tempête d’aujourd’hui s’est dissipée, je vous exhorte à sortir et à respirer PROFONDEMENT», a-t-il poursuivi. «Remarquez à quel point l’air est frais en ce moment, après que nos cieux aient [three] semaine de pause après le barrage incessant habituel de vapeurs de pare-chocs à pare-chocs de banlieusards de LA, et maintenant la pluie d’aujourd’hui a donné à la Cité des Anges un long [overdue] et une douche indispensable. “

«Inspirez et expirez ce moment, et remerciez Dieu pour les beautés et les merveilles uniques de la journée», a-t-il rappelé à Gad. «Nous devons profiter de chaque instant possible pour profiter de la simplicité de la création de Dieu, que ce soit un ciel clair et un soleil ou une obscurité nuageuse.

En 2017, Gad et Boseman ont co-commencé dans le biopic de Thurgood Marshall, Marshall.

Boseman est décédé d’un cancer du côlon vendredi 28 août. Il avait 43 ans.