2020-08-30 20:30:05

Joss Stone a envisagé un mariage arrangé parce qu’elle « ne pouvait pas trouver » un petit ami.

Joss Stone a envisagé le mariage arrangé parce qu’elle « ne pouvait pas trouver » un homme.

La star de ‘Super Duper Love’ sort maintenant avec un homme appelé Cody mais a avoué qu’elle pensait avoir quelqu’un « arranger » un mariage pour elle car elle avait du mal à trouver un homme avec qui elle voulait être.

Parlant des émissions de téléréalité axées sur le matchmaking, elle a déclaré: « Quand ça se passe bien, c’est charmant et tellement romantique. Cela peut être hilarant mais horrible. [if people do it for the wrong reasons]. Mais parfois ils sont vraiment amoureux, et je veux toujours que ça marche … Quand ça se passe bien, c’est charmant et tellement romantique. J’adore la romance: j’ai aussi commencé à regarder Indian Matchmaker. J’ai envisagé des mariages arrangés avant de rencontrer Cody, parce que je ne trouvais pas d’homme. »

Joss reste assez silencieuse sur sa vie amoureuse, mais en 2016, lorsqu’elle sortait avec Si Chai, elle a admis qu’elle ne se précipitait pas pour avoir des enfants de si tôt.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait maussade, elle a répondu: «Dieu non.

« C’est une belle chose si vous voulez des enfants, mais je ne peux pas le faire pour le moment. Si et quand je les veux, super, je vais y aller. Mais pas maintenant. Le monde est surpeuplé de toute façon – aucun de nous en fait doit avoir des enfants. »

Le hitmaker ‘Fell In Love With a Boy’ détestait parler de sa relation mais a réussi à admettre que le promoteur de la musique est très « gentil ».

Elle a ajouté: « Je préfère ne pas en parler. Je finis toujours par en dire beaucoup trop. Je suis terrible. Au début, personne ne connaissait même le nom de Si mais ensuite je l’ai mentionné accidentellement et maintenant … Oh mon Dieu , c’est juste une spirale. Mais il est gentil. Il est si gentil … Les choses sont enflammées avec tout le monde dans ma vie. Mais je suis un signe de feu. J’aime que les choses soient excitantes et stimulantes. Sans le feu, la vie serait tellement ennuyeuse . «

Mots clés: Pierre de Joss

Retour au flux