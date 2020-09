Nia Sharma célèbre son anniversaire aujourd’hui. Alors que la superbe actrice a un an de plus, et nous examinons les moments où la diva a fait tourner les têtes avec sa déclaration de style audacieuse.

Audacieux, beau, sexy, magnifique … vous pourriez tomber sans adjectifs, mais vous ne serez toujours pas en mesure de définir Nia Sharma dans le vrai sens du terme. Elle est considérée comme l’une des actrices new-age les plus sexy. Ses choix vestimentaires audacieux mais élégants sont ce qui la rend différente de la foule. En ce qui concerne la mode, Nia est sans faille. Elle croit que l’expérimentation est la clé pour faire une déclaration forte, et dans son cas, c’est vrai.

Connue pour son look audacieux et élégant, Nia n’a aucun scrupule à afficher ses abdos toniques, ses courbes et ses longues jambes. Qu’il s’agisse de porter des ensembles extravagants ou de porter un maquillage et une coiffure audacieux, rien chez Nia n’est non conventionnel. Elle n’hésite pas à jouer avec son apparence et a tout fait sans aucune inhibition. Elle ne recule jamais de faire des pas chics avec un arsenal de mode pertinent. Avec une personnalité douce et sublime, Nia est un caméléon de style certifié. La diva a créé un arsenal de mode vaste et polyvalent qui rend justice à ses humeurs variées! Nia a capté l’attention de tous à plusieurs reprises pour ses choix de mode intrépides, et elle est «chérie» de la police de la mode!

Si nous devons définir le style personnel de Nia, il doit être «audacieux, beau et confortable». Contrairement à beaucoup, Nia ajoute sa touche à ses tenues et s’appuie souvent sur ses sensibilités mode. Qu’il s’agisse de vêtements décontractés ou traditionnels, Nia peut rendre glamour toute apparence terne avec son style décalé. Elle porte chaque robe avec grâce et panache. Aujourd’hui, alors que la diva de Tellyland, Nia Sharma, a un an de plus, nous sommes ici pour apprécier le style audacieux et décalé de Nia avec elle.

1. Orange est le nouveau noir! On peut parier que personne n’aurait pu porter cette si belle tenue comme Nia. Ces cheveux ondulés, ce maquillage bruyant et cette bague affirmée ajoutent définitivement à sa personnalité. Eh bien, elle porte sa confiance sur ses manches!

2. Le violet est une couleur qui ne semble jamais se démoder, et Nia la rehausse certainement avec son charme. Nia était stupéfaite dans cette “ robe ” et les fans ne pouvaient pas arrêter de dire “ Je te violette ”. C’est un beau mélange de teintes de lavande et de violet amarante.

3. «Badass» est le mot qui définit ce look! Gardez votre col haut, mais vos normes plus élevées. Elle est indéniablement à couper le souffle dans sa tenue monochrome. De plus, elle ne va jamais trop loin avec ses accessoires. Elle sait que parfois, moins c’est plus, pour avoir ce look «parfait».

4. «Killer» est le mot pour celui-ci. Nia avait l’air absolument ravissante dans ce monokini blanc. Avec ce look audacieux, elle rend justice au titre de “ femme la plus sexy ”. Eh bien, nous devons dire: «Haaye Garmi!

5. C’est un combo 3B ici – noir, gras et sans dossier. Nia a opté pour une combinaison dos nu avec un col licou et l’a associée à du cuir. Laissant ses cheveux ondulés ouverts, elle portait un maquillage subtil avec un eye-liner épais de rouge à lèvres noir. A ne pas manquer, rouge à lèvres nude. Un étonnant absolu dans tous les sens.

6. Nia a mis les températures en flèche dans ce look de bikini rouge chaud. Connue pour être bébé de plage, Nia affichait son riff moyen tonique et était magnifique. Les cheveux attachés en un chignon en désordre, le maquillage frais et le rouge à lèvres rouge ont complété son look envoûtant.

7. S’il y a quelqu’un qui peut être mignon et sexy à la fois, ce doit être Nia. Dans sa robe rose à épaules dénudées, elle avait l’air royale. Cette fois, le sourire sur son visage a emporté nos cœurs!

8. Qui pensait qu’un lehenga pouvait vous faire paraître et vous sentir si sexy? Eh bien, quand c’est Nia Sharma, attendez-vous à l’inattendu! Le décolleté plongeant et la broderie pailletée font ressortir cette tenue. Mais c’est son chignon brune des années 90 qui vole l’affaire.

9. Le noir doit être la couleur de Nia, car la diva connaît le truc parfait pour réussir. Il n’y a qu’un mot pour définir son style en noir – sensuel. Élégante et toujours élégante, Nia régale ses offres de mode. Vous mentez si vous dites, vous ne bave pas sur son maquillage pour les yeux.

dix. Doit-on vraiment dire quelque chose sur celui-ci? L’image parle mille mots d’elle-même et nous a laissés sans voix. Nous disions simplement: «Laissez-la tuer!

Nous souhaitons à l’enchanteresse du monde Telly Nia Sharma un très joyeux anniversaire! Continuez à basculer gal!

