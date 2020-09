«Prem naam hai mera… Prem Chopra. Il ne serait pas faux de dire que ce dialogue particulier de l’acteur vétéran du classique de 1973, Bobby, l’a établi comme l’un des méchants les plus emblématiques de tous les temps. Vous vous demandez peut-être comment, mais la raison est assez simple en fait. Ce n’est autre que sa prestation de dialogue effrayante qui fait ressortir la ruse du personnage dans sa voix. C’est pourquoi il était également l’une des personnalités les plus détestées à l’écran car à l’époque, le public était enclin à prendre les choses au pied de la lettre. Son charisme, sa représentation inimitable des personnages les plus vils, et la façon dont il a fait sentir sa présence malgré son affrontement contre des stars populaires, n’était rien de moins qu’une course magique. Lire aussi – Joyeux anniversaire, Prem Chopra: revisitez 7 célèbres dialogues du méchant emblématique de Bollywood qui ont fait de lui une légende

L’acteur vétéran a donné vie à de nombreux personnages variés sur grand écran, mais sa séquence méchante a fait de lui la légende qu’il est aujourd’hui. Il était surtout connu pour son passage dans les années 70 et 80. Son personnage à l’écran est devenu tellement gravé dans le cœur et l’esprit des gens qu’il fut un temps où les gens avaient peur de lui. Des histoires ont été transmises sur la façon dont les hommes en dehors de l’industrie cinématographique cachaient leur femme chaque fois qu’ils le voyaient. Lire aussi – Ranjeet explique comment des rôles vilains ont affecté sa vie personnelle: j’ai été expulsé de ma maison; tout le monde m’a donné des regards étranges

Prem Chopra, la légende, fête ses 85 ans aujourd’hui, 23 septembre, et il ne pouvait y avoir de meilleure occasion de célébrer sa vie et son parcours cinématographique en se souvenant de certains de ses dialogues populaires qui ont fait des ravages sur le grand écran, mais qui ont laissé une marque indélébile sur le public au fil des ans. Jetez un oeil… Lire aussi – Journée internationale des familles 2020: Ajay Devgn-Mohnish Bahl, Prem Chopra-Ranbir Kapoor – nous parions que vous ne saviez pas que ces célébrités de Bollywood sont liées les unes aux autres

‘Main woh balaa hoon, jo sheeshey se patthar ko todta hoon’ – Et croyez-nous, seul Prem saab est capable de faire cet acte presque impossible.

‘Baat jab apni maut par aati hai na, toh saari khidkiyaan khul jaati hain’ – Eh bien, cela est vrai pour tout le monde, n’est-ce pas?

‘Agar opposition janta ko bhaashan deti hai, toh hum janta ko raashan dengey’ – Euh… ce dialogue ne rentre peut-être pas dans la situation politique actuelle mais… tant pis.

‘Nanga nahaayega kya, aur nichodega kya’ – C’était l’une des vérités les plus amères de tous les temps.

‘Main jo aag lagaata hoon, usey bujhaana bhi jaanta hoon’ – N’essayez pas ça dans votre vraie vie, d’accord?

«Kar bhalaa toh ho bhalaa» – Pourquoi pas, ce que vous semez, vous le récolterez.

‘Jinke ghar sheeshey ke hotey hain, woh batti bujhaakar kapdey badaltey hain’ – Je ne pourrais pas être plus d’accord, Monsieur Prem, et un très, très joyeux anniversaire à vous.

