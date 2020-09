Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza parlent de leur réconciliation | Instagram

C’était à travers une vidéo sur sa chaîne Youtube où Kimberly Loaiza avec Juan de Dios Pantoja qui ont partagé avec leurs fans comment leur réconciliation s’était déroulée, une nouvelle que nombre de leurs admirateurs attendaient déjà depuis longtemps qu’ils se confirment.

Les rumeurs de réconciliation de Jukilop Cela faisait quelques mois que ce sont ses propres followers qui ont commencé à relier les points dans ses publications et vidéos, en particulier celles liées à Kima et les activités de Kimberly Loaiza.

Quelque chose qui pour beaucoup était inévitable est enfin arrivé, ils ont accepté qu’ils s’étaient déjà réconciliés, c’est depuis le début de l’année vers mars et avril qu’une forte polémique a commencé Lizbeth Rodriguez, Même conflit dans lequel Kevin Achutegui était impliqué, photographe pour Loaiza.

Juan de Dios a déclaré que profitant de la polémique et des vidéos qui ont été divulguées, plusieurs personnes ont commencé à s’unir pour lui faire du mal, il mentionne également qu’il a été surpris par ses followers qui s’inquiétaient de la situation.

La vidéo intitulée « Nous sommes comme des amis (Explication) Kimberly Loaiza » a été partagée le 6 septembre, elle compte jusqu’à présent 5 millions 082 000 037 vues, quelques heures seulement après sa publication.

Cuties merci d’avoir regardé cette vidéo, j’aimerais que vous l’aimiez et la partagiez, ce serait d’une grande aide », a écrit Kimberly dans sa description.

Les interprètes de « Bye Bye » ont répondu à quelques questions de leurs adeptes, certains d’entre eux étaient s’ils prévoyaient d’avoir plus d’enfants, ce à quoi ils ont tous les deux répondu à quatre autres, mais aussi s’ils prévoyaient de tomber enceinte bientôt.

En ce qui concerne la bague de fiançailles, Kimberly a décidé de l’enlever en partie parce qu’elle était bouleversée (c’est pourquoi elle a demandé à se séparer) que dans la deuxième vidéo qui a été divulguée par Pantoja, il y avait un cadeau qu’elle lui avait donné quand ils sortaient ensemble.

Dans la vidéo on retrouve des rires, ils ont même pleuré quand Juan de Dios a lu la note qu’il avait faite pour Kima alors que la polémique était à son apogée, a déclaré une note publiée sur son compte Instagram le 18 avril.

Les deux ont convenu que leur relation avait changé mais « pour le mieux » selon les mots du maire de La Lindura

Je pense que chaque problème nous fait avoir plus de communication, que nous nous comprenons un peu plus que nous nous ouvrons »a ajouté Juan de Dios« En plus, nous avons libéré un nouveau niveau de confiance ».

Kimberly affirme que la réconciliation a eu lieu petit à petit, et qu’en réalité ils n’ont jamais confirmé qu’ils étaient revenus parce qu’ils n’étaient pas nés, mais qu’au cours de ces mois, ils ne se sont pas cachés ou quoi que ce soit du genre, en plus qu’ils travaillaient constamment ensemble en partie. C’était quelque chose qui les a beaucoup aidés.

À la fin de la vidéo, ils ont tous deux dû s’embrasser à la demande de l’un de leurs fans, espérant que ni l’un ni l’autre n’oublieraient.

Il y a eu un moment de la vidéo dans lequel les deux ont commencé à plaisanter, à propos de la bague, certains internautes ont écrit dans les commentaires qu’il y aurait peut-être un mariage ou que Kima aurait enfin un petit frère, ceci parce qu’il y avait certaines rumeurs d’une éventuelle grossesse.

Quant aux chansons qu’ils sortent, ils ont admis avoir profité de la polémique pour les sortir car ils allaient parfaitement, ils ont précisé qu’ils avaient déjà été enregistrés depuis janvier et février, notamment Juan de Dios a déplacé quelques audios où il montrait le moment où ils étaient joués. enregistré, la seule chanson qui « est née » à la suite de la controverse était « Error ».

En les voyant ensemble, on s’est rendu compte du grand amour qu’ils ont toujours eu et qu’apparemment ce type de situation n’est pas la première qu’ils ont traversée, comme le mentionnait l’interprète de « Tactics », heureusement ils ont réussi à le surmonter et leur les fans sont ravis.

