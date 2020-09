Le compositeur Junkie XL a partagé un aperçu de son travail pour la Zack Snyder Cut of Justice League.

Tom Holkenborg (mieux connu sous son nom de scène Junkie XL) était le compositeur original du film Justice League, travaillant avec Zack Snyder après avoir aidé Hans Zimmer à marquer Batman v Superman: Dawn of Justice. Cependant, Junkie XL a été remplacé par Danny Elfman après la sortie de Snyder du projet.

Lors de l’événement DC FanDome, Junkie XL a offert aux fans un aperçu de son score pour le Zack Snyder Cut of Justice League, qui arrive sur le service de streaming WarnerMedia HBO Max. Vous pouvez consulter l’aperçu ci-dessous.

Junkie XL présente son thème Justice League! Wow! #DCFanDome #TheSnyderCut pic.twitter.com/UDW668Q22t – La Bible de Zack Snyder (@ZackSnyderBible) 12 septembre 2020

En octobre 2019, Junkie XL a révélé que son score pour le Zack Snyder Cut of Justice League était déjà terminé. À l’époque, Junkie XL l’appelait un « très bon score » mais ne pouvait pas offrir d’autres détails en plus de cela.

Auparavant, dans un commentaire sur Instagram, Nick McKinless avait révélé qu’il y avait apparemment une séquence de combat entière entre Ares et un jeune Darkseid lorsqu’il a envahi la Terre pour la première fois dans la version de Zack Snyder de Justice League. L’acteur a été choisi comme Ares pour la séquence et formé pendant quatre mois pour se mettre en forme pour le rôle. Cependant, McKinless n’a pas été crédité dans la coupe cinématique du film.

Darkseid a presque joué un rôle plus important dans la coupe de Zack Snyder de Justice League et les films ultérieurs de DC Extended Universe. Cependant, après que Joss Whedon ait assumé les fonctions de réalisateur pendant la post-production et supervisé de nombreuses reprises pour Justice League, Darkseid a été retiré de la coupe théâtrale et Warner Bros. a réévalué ses plans pour les futurs films DCEU à la suite des critiques décevantes et du box-office brut du film.

On a également dit que l’arc original de 5 films de Zack Snyder pour le DCEU incluait des événements comme le meurtre de Lois Lane avec la moitié de la Ligue de la justice et Darkseid prenant le contrôle du Superman au cœur brisé avec l’équation anti-vie.

Voici le synopsis officiel de la Justice League de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Justice League met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

La Justice League Cut de Zack Snyder devrait frapper HBO Max en 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood concernant toutes les dernières nouvelles concernant Junkie XL et Snyder Cut, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

