Le film: Le monde perdu: Jurassic Park

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le pitch: Vous savez, ce n’est que la suite de l’un des plus grands blockbusters hollywoodiens de tous les temps. Et vous savez, ce n’est qu’un film de Steven Spielberg, son premier après avoir réalisé la liste de Schindler et remporté l’oscar du meilleur réalisateur. Mais The Lost World: Jurassic Park est le genre d’acte étonnant de médiocrité qui a déçu à l’époque mais fascine plus de deux décennies plus tard. C’est ce qu’un génie, avec toutes les ressources du monde, produit quand il s’en fiche.

Pourquoi est-ce essentiel de la visualisation en quarantaine: Alors, pourquoi est-ce que je recommande de revisiter un film que la plupart des gens ont reconnu comme n’étant tout simplement pas très bon? Un film que Spielberg lui-même a qualifié d ‘«inférieur»? Parce que parfois, il est utile d’examiner un échec et de voir ce que nous pouvons en tirer. Et en jetant un coup d’œil à The Lost World, nous pouvons mieux et mieux comprendre pourquoi son prédécesseur est un tel chef-d’œuvre.

En gros (et je veux dire vaguement) basé sur la suite du roman de l’auteur Michael Crichton, The Lost World empeste une autre suite de Spielberg: Indiana Jones et le Temple of Doom. Comme ce film, The Lost World transforme des personnages intelligents en idiots maladroits. Comme ce film, The Lost World augmente le volume et le chaos tout en rappelant le mystère et la crainte. Comme ce film, The Lost World remplace l’excitation par la violence et la cruauté. Les deux films représentent Spielberg doublant ce qui a apparemment fait fonctionner le film précédent, pour se rendre compte que trop d’ingrédients gâchent la recette.

En faisant tout plus, The Lost World a juste un goût aigre. Vous vous rendez compte trop vite que Ian Malcolm de Jeff Goldblum a travaillé dans le premier film car il a été utilisé avec parcimonie. Lorsque vous l’élevez au rang de héros d’action de premier plan fade, vous obtenez exactement cela. Lorsque vous doublez les t-rex, vous n’obtenez pas une meilleure action de t-rex – vous minimisez simplement à quel point ces créatures peuvent être terrifiantes. Lorsque vous lancez une attaque massive de rapaces qui tente de remonter la barre par rapport à l’apogée du film original, vous remplacez la tension par du bruit. Si ce n’était pas pour Hook, ce serait le film le plus collant de Spielberg.

Pourtant, même les pires films de Spielberg ont leurs moments. Une séquence où une remorque plane au-dessus d’une falaise est passionnante. La première séquence majeure de dinosaures du film, où une famille de stégosaures traversent une rivière, est assez proche de capturer la merveille du premier film. Mais il est difficile de s’attarder sur ces moments où tant de choses les entourant sont tellement… moche. Je ne peux pas secouer la séquence où le mercenaire de Peter Stormare est lentement tué par de minuscules dinos, car cela dure si longtemps sans littéralement ajouter rien au film. Bien sûr, tout culmine dans un troisième acte de San Diego qui déraille avec une telle férocité que les péchés de tout autre mouvement de Spielberg se sentent apprivoisés par comparaison («Nuking the frigo» n’a rien sur «t-rex in San Diego »).

Pourtant, The Lost World n’est jamais aussi inutilement cruel et désagréable que Jurassic World: Fallen Kingdom, qui peut être la pire sortie de film majeure de la dernière décennie. Donc, ça va pour ça. Mais cela se présente maintenant comme un rappel révélateur de ce qui se passe lorsqu’un génie s’ennuie, quand une chose sûre s’avère être autre chose. Comment pouvons-nous chérir les grands films réels lorsque nous n’avons pas les déceptions pour les mesurer?

