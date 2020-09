Justin Bieber annonce son nouveau single « Holy » avec Chance The Rapper, ouvrant une nouvelle ère dans sa carrière.

Ce week-end, Justin Bieber a demandé à tous ses fans de compter les minutes en taquinant une annonce majeure. Plusieurs membres de son équipe ont commencé à faire allusion à une « nouvelle ère » et, finalement, nous avons vent de ce qui va arriver pour la pop star.

Après son apparition dans le clip « Pop Star » de DJ Khaled et Drake, Justin Bieber annonce sa nouvelle musique, à commencer par un nouveau single ce vendredi.

« New era. Nouveau single. Ça commence », a écrit l’artiste canadien de 26 ans sur Instagram. « #HOLY ce vendredi ft. @Chancetherapper jbsoon.com. »

L’annonce a été faite à côté de la pochette du single, qui montre un paysage sec et un ciel bleu légèrement nuageux. Le titre de la chanson est écrit en plein air.

On ne sait pas quelle direction Justin prendra avec sa nouvelle musique. Plus tôt cette année, il a sorti plus d’un disque de style R & B, y compris le single « Intentions » avec Quavo. Cette «nouvelle ère» pourrait-elle voir Bieber s’essayer au gospel à la Kanye West? Il est possible que, étant donné le titre de la chanson, cela puisse être le cas.

Quoi qu’il en soit, nous devrons tous nous connecter à la fin de cette semaine pour voir ce qui se passe avec Justin Bieber dans ce nouveau chapitre de sa vie.

Qui est excité pour celui-ci?