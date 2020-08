Comme on le sait, le célèbre chanteur, danseur et compositeur canadien Justin Bieber a été sur les lèvres de millions de personnes dans le monde, après avoir joué dans de nombreux scandales sur la voie publique.

Vidéo inédite de Justin Bieber avec sa femme

Mais il semble que cette attitude soit restée dans le passé du jeune artiste, après avoir dit «oui, j’accepte» devant l’autel et entouré des plus aimés et aimés de lui et de sa belle épouse. Hailey Baldwin.

Et pour preuve, on peut visionner cette courte vidéo, où ils sont à la fois plutôt heureux et attentifs, mais il se passe quelque chose pendant la vidéo! Et cela, comme prévu, a fait cesser les mots du modèle.

Comme nous pouvons le voir dans la courte vidéo, Hailey Baldwin Il parlait quand soudain le célèbre interprète de «Yummy» décida de lui caresser le visage d’une manière si charmante que cela en fit fondre plus d’un.

Ce petit mais assez beau détail fait Hailey regarde son mari bien-aimé Justin Bieber de la manière la plus captivante du monde Aww mais c’est mignon! Justin De son côté, il a juste regardé vers la caméra et a continué à la remplir d’amour.