Un certain nombre de téléspectateurs de Counting On sont convaincus que Justin Duggar courtise quelqu’un après le dernier épisode de l’émission.

Suite à l’annulation de 19 Kids and Counting, TLC a sorti la série dérivée Counting On.

L’émission suit les membres de la famille Duggar, leurs conjoints et leurs enfants alors qu’ils jonglent entre les hauts et les bas et les responsabilités familiales.

Après un aperçu du prochain épisode de Counting On, certains téléspectateurs ont émis l’hypothèse que Justin Duggar “ pourrait être en train de faire la cour avec quelqu’un.

Qui est Justin Duggar?

Justin Duggar est le fils de Jim Bob Duggar et Michelle Ruark. Il est le quatorzième des 19 enfants du couple.

Il est né le 15 novembre 2002.

L’une de ses premières apparitions était sur 14 enfants et encore enceinte! diffusé sur Discovery Health Channel.

Il a continué à apparaître dans plusieurs autres programmes spéciaux, 17 Kids and Counting et plus récemment, il a été l’un des membres réguliers de la distribution sur Counting On.

Certains fans pensent que Justin courtise quelqu’un

Un certain nombre de téléspectateurs à la maison ont émis l’hypothèse que Justin courtiserait quelqu’un après le dernier épisode de l’émission.

Selon FlickPrime, les rumeurs sont apparues pour la première fois en janvier de cette année et l’épisode de prévisualisation de la semaine prochaine a encore alimenté les spéculations selon lesquelles Justin pourrait être en couple.

Dans l’aperçu, Justin est apparu sur un chat vidéo et a révélé qu’il avait «d’énormes nouvelles» à dire à sa famille.

«En fait, j’ai des nouvelles pour la famille», a déclaré Justin à laquelle sa famille a répondu: «Quoi?»

L’épisode de la semaine prochaine s’appelle “ A Quarantine Courtship ” et de nombreux fans ont été convaincus que Justin pourrait faire une énorme annonce sur sa vie amoureuse.

Les fans réagissent sur Reddit et Twitter

De nombreux fans se sont tournés vers Reddit pour spéculer et partager leurs réflexions sur la cour présumée de Justin.

Un spectateur a déclaré sur Reddit: «C’est un peu bizarre parce que Justin Duggar n’a que quelques jours de plus que moi. Je viens juste de commencer l’université, je ne pourrais jamais imaginer commencer à m’installer à cet âge.

«Il n’était même pas sur mon radar parce qu’il est DIX-SEPT !! Je pensais que l’un des rares garçons plus âgés avait de grandes chances », a réagi un autre utilisateur de Reddit.

Pendant ce temps, quelqu’un d’autre a déclaré sur Twitter: «Si Justin Duggar fait la cour, qui sort pour se marier dans un court laps de temps, il n’a que 17 ans… wayyyyyy trop jeune! Je suis sûr qu’il y a des exceptions, je suis sûr, mais si votre âge contient un mot «ado»… ce n’est pas la meilleure idée de se marier imo!