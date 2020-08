Après qu’Arabella ait été abandonnée par ses agents et ait dû trouver un moyen de rembourser l’avance qu’elle a déjà dépensée, elle se réconforte dans un café où se trouve son meilleur ami Terry. Terry, pendant ce temps, glisse son numéro au serveur du café et se précipite pour un rendez-vous impromptu.

Qui est le rendez-vous de Terry, Kai?

Terry est complètement impressionné par son rendez-vous, qu’elle a réussi à ramasser sournoisement au café. Au restaurant où ils se rendent pour le dîner, cependant, Terry se rend vite compte que son rendez-vous est célèbre après que leur serveur se soit jeté sur lui et son travail, affirmant qu’elle était sa plus grande fan et qu’elle soutenait tellement sa carrière.

Puisque Kai ne saute pas pour remplir les blancs de Terry, qui se demande qui est vraiment son rendez-vous, elle se glisse dans la salle de bain pour le rechercher. Ce faisant, elle découvre que Kai est en fait un musicien trans vraiment réussi.

Quand elle revient à son rendez-vous après l’avoir regardé dans la salle de bain, Terry semble tendu et mal à l’aise. Kai propose d’obtenir la facture et de mettre fin au rendez-vous, comprenant que sa réaction vient probablement du fait qu’elle a découvert qu’il était trans après l’avoir recherchée sur Google.

«Si je pars, les gens penseront que je suis transphobe», répond Terry, après que la nourriture qu’elle avait commandée soit arrivée. “Et vous n’êtes pas transphobe?” il demande.

Terry reste, d’abord mal à l’aise, mais finit par s’ouvrir à Kai, à qui elle confie sa seule expérience en trio – comme preuve qu’elle n’est “pas une prude”. Kai aide Terry à comprendre que le trio n’était pas aussi spontané qu’elle l’avait imaginé, mais plutôt à propos de deux hommes qui se connaissaient et avaient l’intention d’aller chercher une femme pour le sexe.

Alors que Terry a l’air blessé, il semble que ce soit un moment de liaison entre elle et Kai.

Voici où vous avez déjà vu l’acteur Tyler Luke Cunningham.

Tyler, 24 ans, a commencé à jouer Charlie dans Boy Meets Girl de BBC2, la toute première sitcom à se centrer sur un récit trans. Dans la série, Tyler joue le meilleur ami de la protagoniste Judy.

Après avoir décroché ce rôle en 2016, il est passé au grand écran, jouant Tyler dans Spiderman: loin de chez soi. En plus d’apparaître dans trois épisodes de I May Destroy You, Tyler est également une série régulière sur Holby City, jouant l’infirmière Louis McGerry.

“Adolescent, quand je sortais, j’ai dit à ma mère: ‘Soit tu veux une fille morte, soit un fils heureux'”, a révélé Tyler dans un profil avec Buzzfeed en 2016. “Il y aura toujours ce facteur de choc. quand vous sortez en tant que trans – c’est encore assez tabou – mais maintenant que je regarde en arrière, ils s’en sont remis assez rapidement », dit-il à propos de la réaction de sa famille et de ses amis. «Il y avait des gens qui disaient: ‘Êtes-vous sûr que ce n’est pas ceci ou cela?’ Je devais être sûr de faire en sorte que tout le monde soit sûr. Je devais faire comprendre aux gens que j’étais totalement sérieux à ce sujet. “

Maintenant qu’il est une série régulière sur BBC One’s Holby City et qu’il est reconnu dans le monde entier pour son rôle sur Spiderman, ainsi que pour le génie de Michaela Coel I May Destroy You, nous sommes sûrs que nous verrons plus de Tyler à l’avenir.

