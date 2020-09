Kajal Aggarwal attire toute l’attention grâce à sa dernière photo monochrome et nous ne pouvons pas nous arrêter de la regarder.

Écrit par



Khushboo Ratda



Mumbai Publié: 21 septembre 2020 16h49 Kajal Aggarwal est une incarnation de la beauté dans cette photo monochrome au-delà de la perfection; Regarde

L’actrice de South et Bollywood, Kajal Aggarwal, nous offre de belles photos sur les réseaux sociaux. L’étonnante attire toute l’attention sur sa dernière photo monochrome qui est au-delà de la perfection. Elle se révèle une fois de plus être une véritable quintessence de la beauté et nous ne pouvons pas arrêter de regarder sa dernière photo partagée sur Instagram. Capturant l’image, elle a écrit: «Sois belle à ta façon. #bebeautifulinyourownway. “Récemment, Kajal avait également partagé quelques photos heureuses d’elle-même alors qu’elle profitait de la brise du soir et du coucher de soleil à Mumbai avec son neveu. L’Instagram de Kajal Aggarwal est rempli de belles et belles photos et on ne peut pas arrêter de défiler.

Sur le plan personnel, l’étonnante avait fait la une des journaux il y a quelques mois à la suite de rapports sur sa fiancée secrète à un homme d’affaires. Kajal se serait fiancée à un homme d’affaires nommé Gautam et des rapports ont déclaré qu’elle devrait se marier d’ici la fin de cette année. Cependant, l’actrice est restée à peu près la même chose. Des rapports suggèrent également que l’ami proche et acteur de Kajal, Sreenivas Bellamkonda, avait assisté à sa cérémonie de fiançailles.

En attendant, regardez sa belle photo ci-dessous:

Sur le plan professionnel, Kajal partagera l’espace d’écran avec Vishnu Manchu dans leur prochain film intitulé Mosagallu. Le film est basé sur la plus grande arnaque informatique au monde. Mosagallu et est produit par Vishnu Manchu sous 24 Frames Factor en association avec AVA Entertainment. L’affiche cinématographique du film est sortie récemment et Kajal et Vishnu seront vus jouer des frères et sœurs pour la première fois sur grand écran.

