Payal Ghosh a récemment allégué qu’Anurag Kashyap l’avait harcelée sexuellement. Kangana Ranaut a maintenant apporté son soutien à l’actrice.

Mumbai Publié: 20 septembre 2020 20h32 Kangana Ranaut déclare que #MeToo a été un échec à Bollywood; Dit ‘Payal Ghosh sera humilié et réduit au silence’

Anurag Kashyap est partout dans l’actualité mais pour toutes les mauvaises raisons. Récemment, Payal Ghosh a accusé le cinéaste de harcèlement sexuel. Elle a accusé Kashyap de s’être imposé à elle et de la mettre à l’aise. Dans l’une de ses interviews, Ghosh aurait déclaré qu’il avait ouvert sa fermeture éclair devant elle. Elle a également exhorté le Premier ministre Narendra Modi et le PMO à prendre des mesures strictes contre le directeur de Gangs of Wasseypur. Kashyap, cependant, a nié les allégations et les a qualifiées de sans fondement.

Kangana Ranaut a maintenant soutenu Payal Ghosh et a également déclaré que Bollywood était plein de prédateurs sexuels. Elle a maintenant déclaré dans un nouveau tweet que #MeToo a été un échec dans l’industrie cinématographique. L’actrice de Manikarnika a qualifié les violeurs et les harceleurs de libéraux qui ont tué le mouvement. Kangana déclare en outre que Payal Ghosh sera humilié et réduit au silence comme toutes les autres victimes. Après cela, l’actrice cite: «Nous méritons une société meilleure.»

Payal Ghosh sera humilié et réduit au silence comme toutes les autres victimes mais mon cœur lui va.

#MeToo a été un gros échec à Bullywood, parce que la plupart des violeurs et des harceleurs étaient des libéraux seulement alors ils ont tué le mouvement, bien sûr #PayalGhosh sera humilié et réduit au silence comme toutes les autres victimes, mais mon cœur va à elle. Nous méritons une meilleure société #AnuragKashyap https://t.co/qUNyeDtb7r – Kangana Ranaut (KanganaTeam) 20 septembre 2020

Auparavant, Anurag Kashyap et Kangana Ranaut s’étaient livrés à une autre guerre des mots sur Twitter. Les choses se sont encore aggravées lorsque le cinéaste a demandé à l’actrice de Thalaivi de se rendre à la frontière en rassemblant 2-3 personnes en Chine. Kangana a donné une réponse sarcastique à la même chose et lui a demandé de participer aux Jeux olympiques. Pendant ce temps, l’ex-épouse de Kashyap, Aarti Bajaj, s’est manifestée en son soutien tout en réagissant aux allégations de harcèlement sexuel portées contre lui. Elle a qualifié son mari de rockstar et a qualifié les allégations de «coup de publicité».

