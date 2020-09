2020-09-02 01:30:04

Kanye West affirme que «Dieu» lui a dit d’interrompre Taylor Swift aux MTV Video Music Awards en 2009, ce qui a lancé leur querelle de longue date.

Le rappeur « Heartless » a tristement couru sur scène lors de la cérémonie de remise des prix de la musique il y a plus de dix ans, tandis que Taylor – qui n’avait que 19 ans à l’époque – acceptait le prix de la meilleure vidéo féminine pour sa chanson « You Belong with Me », parce qu’il croyait Beyoncé méritait le trophée à la place.

Il a dit à l’époque: « Yo Taylor, je suis vraiment content pour toi, je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait l’une des meilleures vidéos de tous les temps! Une des meilleures vidéos de tous les temps! »

Et maintenant, Kanye a affirmé que ses actions – qui ont déclenché une longue querelle entre lui et Taylor – étaient le résultat d’un pouvoir supérieur « donnant [him] l’information ».

Il a dit: « En ce moment, Dieu me donne les informations … Si Dieu ne voulait pas que je monte sur scène et dise que Beyoncé avait la meilleure vidéo, il ne m’aurait pas fait asseoir au premier rang. Je le ferais » J’étais assis à l’arrière. Cela n’aurait pas rendu l’idée aussi ridicule parce que je n’avais jamais entendu parler de cette personne auparavant, et « Single Ladies » est, comme, l’une des meilleures vidéos de tous les temps. Et j’étais Je ne buvais que du Hennessy parce que je ne voulais pas aller à la cérémonie de remise des prix parce que c’était un montage. »

Et bien qu’il dise que c’est Dieu qui a influencé ses décisions en 2009, il affirme qu’il n’a commencé à «lire la Bible» qu’après son hospitalisation en 2016.

Il a ajouté: « Dieu m’a mis à genoux plusieurs fois. La première fois que j’ai été hospitalisé en 2016, j’ai commencé à lire la Bible. Cela faisait partie de ce que Dieu m’a frappé. Vous savez, Dieu a une vocation. sur nous tous et il nous utilise de différentes manières. »

Kanye insiste également sur le fait qu’il ne veut pas que sa nouvelle connexion avec Dieu paraisse « pas cool » avec ses fans.

S’adressant à Nick Cannon pour un épisode de son podcast ‘Cannon’s Class’, le hitmaker ‘Bound 2’ – qui envisage de se présenter à la présidence des États-Unis aux élections de cette année – a déclaré: « Je ne vais pas vous mentir, je comme être cool. Je ne suis pas entré dans un environnement pour ne pas être cool. «

