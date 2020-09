Kanye West veut « la guérison du monde » mais d’abord, J. Cole et Drake vont devoir s’excuser.

Kanye West veut avancer dans sa vie, mais d’abord, il aura besoin d’excuses. Au cours de son illustre carrière, il s’est retrouvé plongé dans des querelles avec certaines des plus grandes stars du monde. Ces dernières années, la jeune génération d’artistes sous lui a semblé avoir un certain dédain à son égard, comme J. Cole et Drake.

Il y a beaucoup de choses dans l’assiette de Kanye et selon l’artiste lui-même, la sortie de la nouvelle musique sera suspendue indéfiniment jusqu’à ce qu’il ait terminé son contrat avec ses labels. « Je ne sortirai plus de musique tant que je n’aurai pas terminé mon contrat avec Sony et Universal … Sur Dieu … au nom de Jésus … viens me chercher », dit-il. On pourrait supposer que vous devrez sortir de la musique pour sortir du contrat, mais peut-être que Kanye a d’autres projets en tête.

Kanye a poursuivi en disant au conglomérat de médias basé en France Vivendi de le saluer avant de se déclarer « Nat Turner » dans sa demande d’excuses de Drake et J. Cole. « J’ai besoin des excuses publiques de J Cole et Drake pour commencer immédiatement … Je suis Nat Turner … Je me bats pour nous », a-t-il tweeté.

Alors que Kanye continuait sa marche pour devenir président des États-Unis, il a, une fois de plus, rappelé aux gens sa valeur nette avant de suggérer que sa relation avec Jay-Z était toujours sur les rochers. «J’attends de rencontrer Sean Carter aussi», a-t-il tweeté avant de se corriger rapidement. « Mon mauvais je voulais dire Shawn … pas de manque de respect envers mon grand frère. »

En fin de compte, Kanye West a lié sa diatribe dans un plaidoyer pour réunir tout le monde une fois de plus. Lui, Hov, Drake et J. Cole.

« Je ne suis pas frère de l’industrie … Je m’en fiche … Je suis au service du Christ … nous avons besoin de la guérison du monde … Mes frères me manquent … Je refuse de discuter avec les hommes noirs sur des labels que nous ne possédons pas … même Twitter », a-t-il tweeté. « J’ai le plus grand respect pour tous les frères … nous devons nous lier et nous respecter les uns les autres … ne plus nous dissiper sur des étiquettes que nous ne possédons pas. »

