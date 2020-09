Kanye West croit que Dieu voulait qu’il interrompe Taylor Swift aux MTV VMA 2009.

Dans une nouvelle interview sur le podcast Cannon’s Class, le rappeur «Power» a déclaré à l’animateur Nick Cannon que la tristement célèbre interruption faisait partie du plan de Dieu.

“En ce moment, Dieu me donne les informations et il ne me donne aucune autre information et nous l’avons en ce moment, donc ça veut dire qu’il veut que je dise ça maintenant”, a expliqué le rappeur à Cannon à propos de ce qu’il pensait dans le moment.

“Si Dieu ne voulait pas que je monte sur scène et que je dise” Beyoncé a eu la meilleure vidéo “, il ne m’aurait pas fait asseoir au premier rang”, a ajouté West en riant.

“J’aurais été assis à l’arrière,” continua West. “Il n’en aurait pas fait le premier prix. Et [God] Je n’aurais pas rendu l’idée aussi ridicule parce que je n’avais jamais entendu parler de cette personne avant cette nuit-là. Et “Single Ladies” est comme l’une des meilleures vidéos de tous les temps. “

Plusieurs photographies de la soirée montrent que West buvait dans une bouteille de Hennessy Brandy avant ses singeries sur scène. “Je ne buvais que du Hennessy parce que je ne voulais pas aller à la cérémonie de remise des prix parce que c’était une mise en scène”, s’est-il exclamé.

Regardez l’interview complète ci-dessous.

En 2009, Swift acceptait le VMA de la meilleure vidéo féminine de l’année pour “You Belong With Me” lorsque West a pris d’assaut la scène et a pris son micro. L’incident a été l’un des moments les plus tristement célèbres de l’histoire des récompenses musicales.