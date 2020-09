Suite à un flux de tweets sur ses contrats avec Universal Music Group, Kanye West a partagé une vidéo montrant ce qu’il pense vraiment de ses Grammy Awards.

Mercredi 16 septembre, Kanye a publié une vidéo de lui-même en train d’uriner sur l’un de ses 21 trophées Grammy. Dans la vidéo publiée sur Twitter, une paire de chaussures crème Yeezy Foam Rnnr Ararat peut être vue dans la salle de bain devant la cuvette des toilettes, dont le siège est soulevé.

“Croyez-moi … Je ne m’arrêterai pas”, a-t-il sous-titré la vidéo publiée sur Twitter.

Bien que le visage de Kanye West n’apparaisse pas dans le clip, il est difficile de supposer que la vidéo mettrait en vedette une autre personne utilisant les toilettes avec “ Ye’s Grammy dans les toilettes et une paire de chaussures du rappeur aux pieds. C’est l’un des 100 tweets que Kanye a envoyés au cours de la dernière heure. Cependant, ses munitions étaient initialement pointées sur des maisons de disques comme Def Jam et UMG. Son plus récent coup avec le prix pourrait être considéré comme un moyen de défier l’industrie de la musique, comme il l’a mentionné dans une série de tweets plus tôt aujourd’hui.

Le rappeur de “Jesus Walks” a promis aux fans qu’il offrirait un moment qui pourrait changer l’industrie de la musique dans son ensemble. Dans un tweet partagé sur la plate-forme de médias sociaux, Kanye a exprimé à quel point il se sentait humble de partager les détails de son contrat, car il avait précédemment mentionné qu’il se battait pour les droits de ses maîtres de la chanson.

“CE MOMENT VA CHANGER L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE POUR LE BIEN … JE ME SENS TELLEMENT HUMBLÉ ET BÉNI QUE DIEU M’A MIS EN POSITION ASSEZ FORTE POUR FAIRE CECI … TOUT LE MONDE CONTINUE DE PRIER … SON TRAVAIL … JE SUIS SUR MES GENOUX CE MATIN “, écrit-il.

Un représentant de la Recording Academy, la société mère des Grammy Awards, n’a pas encore répondu aux actions de Kanye.

