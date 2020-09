A l’occasion du 40e anniversaire de Kareena Kapoor Khan, on revient sur toutes les fois où elle a réussi à voler la vedette avec ses tenues stylées! Vérifiez-le

Il n’y a personne comme Bebo et autant d’ambiance “ fangirl ” que cela donne, nous sommes précis à 100% avec ce fait. L’actrice qui est connue pour donner certains des rôles les plus emblématiques et qui est dans l’industrie depuis 20 ans et aujourd’hui elle fête également son 40e anniversaire. Quand nous avons jeté un coup d’œil à son parcours, cela ressemble honnêtement à une vie de déclaration de mode et de faire tomber les mâchoires, quel que soit l’événement.

Nous avons vu Bebo balancer des mini-jupes et des bralettes à Kabhi Khushi Kabhi Gham pour enfiler un avatar Chaliya à Tashan. Elle a également fait tomber les mâchoires en incarnant Geet dans Jab We Met pour tourner Kalindi pour Veere Di Wedding. Vous savez que Bebo suffit à faire une déclaration et à lancer une révolution de la mode avec ses looks et le passé en est une preuve suffisante! Alors, aujourd’hui à l’occasion de son anniversaire, nous sommes revenus sur certains de nos moments de mode préférés!

Quand vous parlez de Bebo, il est difficile de rater ses premiers jours à la mode où les robes de corps et les robes étaient sa référence. Elle était à son meilleur en eux alors que son corps tonique était exposé dans certains des nombres les plus étonnants!

Vous savez qu’elle est une diva quand elle possède la pièce dans littéralement n’importe quel ensemble dans lequel elle marche, sans parler de la rampe. Au fil des ans, elle a rendu la marche sur la rampe sans effort et peu importe ce qu’elle porte, vous savez que tous les yeux seront rivés sur elle!

Vous savez qu’elle est appelée la ‘Begum of Bollywood’ pour une raison et mon garçon fait-elle tomber les mâchoires! L’actrice connue pour créer une déclaration dans certains des ensembles les plus étonnants rend pleinement justice aux looks desi.

La reine de la moue a fière allure dans son look de maquillage signature et lorsque nous parlons de créer une révolution de la mode, il est difficile de manquer son maquillage au fil des ans!

Bien qu’elle fasse tout basculer avec ce “ Bebo oomph ”, elle a réussi à rester pertinente au fil des ans, grâce à son style en constante évolution et à sa façon unique d’adapter les nouvelles tendances de jour en jour!

Souhaitant à cette diva un fabuleux 40!

