Kareena Kapoor Khan célèbre actuellement son anniversaire avec des membres de sa famille. Elle a donné un aperçu de la même chose sur sa poignée Instagram.

Swetlana Neog



34468 lit Mumbai Publié: 21 septembre 2020 02h07 Kareena Kapoor Khan profite de son anniversaire en famille, mais c’est le gâteau “ fabuleux à 40 ” qui attire l’attention

Kareena Kapoor Khan a un an de plus le 21 septembre 2020 mais les célébrations ont déjà commencé chez elle. La sœur de Bebo, Karisma, et les parents Randhir Kapoor et Babita ont été aperçus arrivant à sa résidence il y a quelques heures. L’actrice elle-même a été aperçue dans la ville quelques heures avant la fête de son anniversaire. Et maintenant, la fille d’anniversaire elle-même a donné un aperçu de l’explosion qu’elle a avec tous les membres de sa famille à la maison.

Cependant, ce qui retient le plus notre attention est le gâteau personnalisé «fabuleux à 40» qui a été préparé pour l’actrice de Laal Singh Chaddha. Elle se tient joyeusement devant lui sur l’une des photos. Quelques secondes plus tard, le mari de Bebo, Saif Ali Khan, Karisma, Randhir Kapoor et Babita la rejoignent également et posent pour les photos. Cependant, le petit munchkin Taimur Ali Khan est absent de la scène. Eh bien, nous espérons avoir un aperçu de quelques autres photos bientôt!

Découvrez les photos ci-dessous:

Pendant ce temps, cette année appelle à une double célébration pour la fille d’anniversaire. La raison en est qu’elle a récemment terminé deux décennies dans l’industrie cinématographique de Bollywood et qu’elle va bientôt embrasser à nouveau la maternité. Sur le plan du travail, Kareena Kapoor Khan a été vue pour la dernière fois dans Angrezi Medium qui présentait également feu Irrfan Khan, Dimple Kapadia, Ranvir Shorey et Radhika Madan dans les rôles principaux. Elle collaborera à nouveau avec Aamir Khan pour Laal Singh Chaddha qui est un remake du film hollywoodien Forrest Gump.

