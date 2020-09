Karisma Kapoor s’est rendue sur les réseaux sociaux pour déposer la photo d’enfance la plus adorable avec Kareena Kapoor Khan le jour de son anniversaire. En plus de la photo, Lolo avait un doux souhait pour sa sœur qui a eu 40 ans aujourd’hui.

L’actrice Kareena Kapoor Khan célèbre aujourd’hui son 40e anniversaire et il a plu de doux vœux pour elle sur les réseaux sociaux. De sa famille à ses amis, tous lui ont souhaité de belles photos sur les réseaux sociaux. En parlant de cela, la sœur Karisma Kapoor a eu la surprise la plus douce et la plus rare pour la fille d’anniversaire, Kareena. Karisma a sorti une jolie photo d’enfance de Kareena et d’elle-même de l’enfance et elle a quitté Internet en admiration totale pour les sœurs Kapoor.

Se rendant sur Instagram, Karisma a laissé tomber la photo d’enfance dans laquelle on peut voir une jolie petite Kareena assise à côté de sa sœur aînée tandis que Lolo est vue en train de mettre un bras protecteur autour d’elle. Karisma est vue dans un costume ethnique rouge tandis que bébé Kareena est vêtu d’une kurta rose. Avec une coiffure mignonne, bébé Kareena avait l’air absolument attachant tandis que sa sœur Karisma était vue posant avec un sourire. Le duo de soeurs a été un favori des fans et est souvent admiré en ce qui concerne leur sens du style.

Karisma a écrit: “Je continuerai à vous protéger toujours Joyeux 40e anniversaire à ma bouée de sauvetage! Je vous aime le plus #birthdaygirl #happybirthday # fabulousat40 #sistersquad #bestsisterever @kareenakapoorkhan.” Dès que Karisma a partagé la rare photo d’enfance, les fans sont devenus fous et la photo est devenue virale sur les réseaux sociaux parmi divers fan clubs des stars.

Pendant ce temps, hier soir, Karisma est arrivée chez sa sœur pour les fêtes d’anniversaire. Des photos de Kareena coupant son gâteau avec Saif Ali Khan, Babita Kapoor, Randhir Kapoor, Karisma et d’autres ont fait surface sur les réseaux sociaux et sont devenues virales. Plusieurs stars, dont Sonam Kapoor, Kiara Advani, Anushka Sharma, Malaika Arora et d’autres, ont écrit des vœux sincères pour Kareena à l’occasion de son 40e anniversaire. L’actrice attend son deuxième enfant et passe du temps à la maison au milieu de la pandémie en cours.

