Beaucoup de fans pensent que Karol G est enceinte, tandis que d’autres disent qu’elle a pris du poids, quel qu’il soit, la chanteuse montre son corps sans aucun problème tout en évoluant au rythme d’une chanson de Bad Bunny.

Karol G

L’artiste danse sur l’une des chansons les plus réussies de 2020, «Yo perreo sola», qui était d’ailleurs le message qu’elle a laissé dans la publication, faisant s’interroger tout le monde sur Anuel, qui était présente quelques minutes plus tard commentant la vidéo.

Ce texte peut faire référence à plusieurs choses, mais celle qui intrigue le plus les fans est sa possible grossesse et même si elle sort danser, elle ne montre toujours pas son ventre et pendant un moment elle a l’air volumineuse.

La Colombienne fête son anniversaire avec Anuel et plusieurs amis, sur un yacht de luxe. Le message est devenu viral en quelques secondes et compte actuellement plus de neuf millions de vues.

Les commentaires sont venus rapidement et certains d’entre eux sont: « Tout le monde essaie de voir si elle est enceinte ou non », « Vos montagnes sont plus grandes que les miennes », « Beaucoup de bénédictions et de nombreux succès » et « Positif pour la grossesse »