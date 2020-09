L’émission emblématique d’Ekta Kapoor de 2001, Kasautii Zindagii Kay, a été ramenée avec une nouvelle distribution. Kasautii Zindagii Kay 2 est redevenu le favori de tous. La tsarine de la télévision a proposé la deuxième saison de l’émission avec Parth Samthaan comme Anurag Basu et Erica Fernandes comme Prerna Sharma. Le spectacle a très bien commencé et a été aimé par le public. Parth et Erica ont fait un excellent travail et même les autres acteurs ont bien recréé les personnages emblématiques. Cependant, le spectacle n’a pas été aussi réussi que l’original et se terminera le 3 octobre. Aashish Bhardhwaj qui était récemment entré dans Kasautii Zindagii Kay 2 alors que Mohnish parlait de son premier spectacle se terminant bientôt. Dans une interview avec ETimes, il a exprimé sa déception quant à la sortie très prochaine de l’émission. Lire aussi – Kasautii Zindagi Kay 2: “ Si Parth Samthaan n’avait pas décidé de quitter, le sort de Kasautii aurait été différent ”

Il a déclaré: «J’étais vraiment enthousiaste à l’idée de décrocher un rôle dans la série la plus discutée Kasautii. Cependant, le bonheur a été de courte durée car quelques semaines seulement après mon entrée, le spectacle touche à sa fin. Mais je suis sûr qu’il y aura quelque chose de bien en réserve pour moi. On a demandé à l’acteur ce qui n’allait pas avec la série et il a dit que ce sont les remplaçants de la série qui ont laissé tomber les TRP. Il a partagé: «Les TRP de la série ont chuté car il y avait quelques remplaçants au départ, comme Aamna Sharriff a remplacé Hina Khan, qui a joué le personnage populaire de Komolika, puis Karan Singh Grover a été remplacé par Karan Patel en tant que M. Bajaj. Les personnages clés de la série ont été remplacés, ce qui pourrait donc être l’une des raisons de la baisse de popularité de la série. Et puis, il y avait des nouvelles de Parth Samthaan qui avait également quitté la série. Si tout cela ne s’était pas produit, je pense que cela aurait fonctionné comme le spectacle original qui a duré plusieurs années. De plus, si Parth n’avait pas décidé de quitter, le sort de Kasautii aurait été différent. Lire aussi – Kasautii Zindagii Kay 2, Nia Sharma, Bigg Boss 14 – voici les actualités TV de la semaine

Aashish a également travaillé avec Sushant Singh Rajput dans une publicité et a partagé son expérience de travail avec l’acteur décédé. Il a dit: «Je me souviens encore d’avoir tourné avec lui, mais c’était juste pour une journée. Il était vraiment énergique sur les plateaux. Il était vraiment préoccupé par son travail et nous avons en fait terminé le tournage en seulement six heures. Il était vraiment cordial avec le garçon sur place. En fait, nous avons tous les deux interagi aussi et entre le tournage, il m’a également donné des indices. »Lire aussi – Kasautii Zindagii Kay 2: Pooja Banerjee s’ouvre sur l’émission qui sort de l’antenne; dit: “ Je vais manquer d’être impertinent Nivedita Basu ”

