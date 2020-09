Kasautii Zindagii Kay 2 sortira bientôt des ondes. Le dernier épisode de la star de Parth Samthaan et Erica Fernandes sera diffusé le 3 octobre. L’émission s’est bien déroulée mais récemment, les épisodes n’ont pas pu attirer l’attention des fans. Cependant, avant même que la série ne soit censée sortir des antennes, de nombreux acteurs avaient décidé de quitter la série. Parth Samthaan, qui jouait Anurag Basu, avait décidé de quitter la série mais y était resté plus tard. Sahil Anand qui joue Anupam Sengupta a également décidé de quitter la série. Il est récemment revenu pour tourner le dernier épisode. Dans une interview avec Spotboye, il a expliqué s’il souhaitait arrêter avant même que l’émission ne soit censée être diffusée. Il a dit: «Je voulais quitter Kasautii parce que j’avais d’autres projets à venir, et mon morceau ne reprenait pas. Mais mon nouveau projet a été repoussé à une date ultérieure, et j’ai reçu un appel des fabricants pour revenir pour le dernier morceau. Alors, j’ai pensé pourquoi pas. J’ai appris que ça sortait des ondes. Ce spectacle me tient vraiment à cœur. Nous sommes tous devenus comme une famille maintenant. C’est un souvenir qui restera toujours avec moi. Lire aussi – Kasautii Zindagii Kay 2: Sahil Anand s’ouvre sur la fermeture de la série, dit: “ Je pense que ma décision était juste au bon moment ”

Sahil Anand a déclaré qu’il estimait que sa décision était correcte. Il a dit: «Je pense que ma décision était juste au bon moment. Je pensais en fait que je lui donnerais encore un ou deux mois, mais le verrouillage s’est produit et le scénario a pris un autre chemin. En attendant, j’ai reçu des offres de divers autres projets, alors je les envisageais. Mais pour le moment, ce projet que j’ai a été repoussé en novembre ou en décembre. Alors, ce qui se passe, arrive pour de bon! » Il a également révélé le genre de rôles qu’il souhaite jouer à l’avenir. Il a dit: «Je cherche quelque chose dans l’espace Web. Je souhaite en savoir plus sur le front des séries Web. Bien que je sois ouvert à toute émission intéressante, j’adorerais jouer un personnage brut, quelque chose de réel. Lire aussi – Ankita Lokhande, Hina Khan, Bigg Boss 14 – voici les actualités télévisées de la semaine

Eh bien, les fans ne sont sûrement pas satisfaits de la nouvelle que la série ne sera plus diffusée. Parth Samthaan et Erica Fernandes ont fait un travail fabuleux en tant qu’Anurag et Prerna. Lire aussi – Kasautii Zindagii Kay 2 diffusera son dernier épisode à CETTE date? – voici ce que nous savons

