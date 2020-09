Dans le prochain morceau de Kasautii Zindagii Kay, Komolika jouera sa tactique «finale» alors qu’Anurag et Prerna se réuniront «enfin» pour une fin heureuse. Jetez un œil à la dernière promo de KZK ici.

Mumbai Publié: 21 septembre 2020 13h42 Kasautii Zindagii Kay PROMO: Anurag, l’histoire de Prerna pour avoir une fin heureuse; Komolika s’inclinera-t-il devant AnuPre?

Lorsque Kasautii Zindagii Kay a commencé son voyage en 2018, avec Parth Samthaan (Anurag) et Erica Fernandes (Prerna) jouant les rôles principaux, les attentes des téléspectateurs étaient assez élevées. Alors que le public avait des appréhensions concernant le jeune duo jouant ces rôles “emblématiques”, mais ils ont capturé le cœur de tout le monde lentement et régulièrement. Les fans ont commencé à se connecter à l’histoire d’amour d’AnuPre et ont adoré la chimie du jodi à l’écran.

Alors qu’il ne reste que quelques jours à l’émission pour terminer deux ans, il est déchirant pour les fans de savoir que Kasautii Zindagii Kay sortira de l’antenne la première semaine d’octobre. Avec la fin de KZK, les fabricants prévoient une fin “ grandiose et mémorable ”. Depuis que le saut a eu lieu dans l’histoire, les fans d’Anurag et Prerna attendent avec impatience de les revoir ensemble. Ils aspirent à la réunion d’AnuPre et il semble que cela se produira bientôt.

Récemment, une nouvelle promo du feuilleton quotidien a été publiée par les fabricants, qui reflète l’histoire d’Anurag et Prerna de l’amour à la haine, qui à la fin aura une “ fin heureuse ”. Oui, la nouvelle promo de KZK nous emmène à travers le parcours de vie des montagnes russes d’AnuPre, dans lequel le duo résout enfin leurs malentendus et enterre leurs différences au fur et à mesure qu’ils se remettent ensemble. Dans le prochain morceau, Anurag et Prerna se réuniront «enfin» et l’amour s’épanouira entre eux. On peut aussi voir le duo marcher main dans la main dans la promo

Cependant, leurs retrouvailles ne seront pas aussi simples, car Komolika jouera sa tactique “ finale ” pour détruire et séparer les Anurag et Prerna. Dans la promo, on voit Komolika s’approche de Prerna avec un couteau caché.

Les téléspectateurs pourront-ils voir les retrouvailles tant attendues d’Anurag et Prerna à la fin de l’émission? Y aura-t-il une fin heureuse pour AnuPre? Komolika tuera-t-il Prerna? Ou envisage-t-elle de nuire à Samidha alias Sneha? Beaucoup de questions, mais les réponses seront connues sous le nom de Kasautii Zindagii Kay fait un adieu chaleureux aux fans. Alors, êtes-vous prêt à voir Anurag et Prerna dans leur dernier «Kasautii»? Que pensez-vous de la même chose? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

Jetez un œil à la nouvelle promo de Kasautii Zindagii Kay ici:

