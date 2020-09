Kat Coiro dirige et produit la série She-Hulk!

Marry Me helmer Kat Coiro est sur le point de diriger et de produire la prochaine série Disney Plus She-Hulk.

Deadline rapporte que Kat Coiro se dirige vers l’univers cinématographique Marvel, car elle a embarqué dans la série She-Hulk. Coiro dirige le pilote She-Hulk et d’autres épisodes de la série, ainsi que la production exécutive du projet. Marvel Studios n’a pas encore trouvé d’actrice pour jouer l’héroïne titulaire, mais la star de Avengers: Endgame, Mark Ruffalo, a annoncé qu’il pourrait reprendre son rôle de Bruce Banner pour la série.

En novembre 2019, Marvel Studios a embauché la scribe Rick et Morty Jessica Gao pour développer She-Hulk et servir de scénariste principal sur la série Disney Plus. Le projet a été annoncé l’année dernière lors de la D23 Expo de Disney.

Dans les bandes dessinées, She-Hulk est l’alter-ego de Jennifer Walters, avocate privée et cousine de Bruce Banner. Après avoir été abattue, Jennifer Walters reçoit une transfusion sanguine de Bruce qui la transforme en She-Hulk alimentée par gamma. Cependant, contrairement à la plupart des incarnations de Hulk de Bruce Banner, Jennifer Walters conserve son esprit vif et son contrôle émotionnel sous sa forme She-Hulk, qui devient plus tard permanente.

La prochaine liste de films de Marvel Studios comprend Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor: Love and Thunder. En plus des longs métrages susmentionnés, Marvel Studios développe plusieurs émissions pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If… ?, Hawkeye, Ms.Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

She-Hulk est actuellement prévue pour une sortie 2022 sur Disney Plus. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour les dernières nouvelles concernant tous les projets à venir de Marvel Studios!

Source: date limite

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Quand il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.