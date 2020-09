Prêt à jouer en tant que Kate Bishop dans Avengers de Marvel jeu vidéo? Vous voulez que Kevin Conroy en tant que Batman vous donne des instructions sur Waze? As tu entendu Akon veut construire ce qui est essentiellement une vraie version de Wakanda? As tu entendu Norm Spencer, la voix de cyclope dans X-Men: la série animée, décédé? Avez-vous lu Michael B. JordanL’hommage de Chadwick Boseman? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Artiste John Black a créé une couverture de bande dessinée classique dans le style de l’un des Thor affiches de films de théâtre.

Une pétition de Change.org cherche à remplacer une statue confédérée en Caroline du Sud par un acteur Chadwick Boseman.

Voici la troisième table de guerre pour Avengers de Marvel, le dernier avant la sortie du jeu le 4 septembre.

Nouvelles chemises pour Le faucon et le soldat de l’hiver semblent être en vente avec les personnages en costumes neufs.

Surveillez vos arrières. La saison 4 de #BlackLightning arrive en 2021 sur The CW! pic.twitter.com/NI7MXkz3EN – Black Lightning (@blacklightning) 27 août 2020

Voici une nouvelle affiche pour la quatrième saison à venir de The CW Éclair noir avec méchant Tobias Whale.

Jusqu’au 31 octobre, Waze propose Kevin Conroy«S Homme chauve-souris ou Wally Wingert«S Riddler comme voix de navigation.

Kate Bishop a été officiellement révélé comme un personnage jouable dans le prochain Avengers de Marvel Jeu.

Akon va de l’avant avec des plans pour créer une ville panafricaine futuriste qu’il a décrite comme une vraie vie Wakanda.

