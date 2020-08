L’actrice et productrice mexicaine Kate del Castillo, basée aux États-Unis, discutera avec Rodrigo Ross, journaliste et rédacteur en chef du magazine TODO TV, de ses projets professionnels dans son double rôle d’actrice et de producteur. L’interview de l’actrice de chez elle à Los Angeles (Etats-Unis) est une production en collaboration avec TODOTV pour Conecta FICTION.

En septembre 2019, via sa société de production Cholawood Productions, Kate del Castillo a signé un accord avec Endemol Shine Boomdog, un premier regard pour le développement de projets, de fiction et de non-fiction, en anglais et en espagnol. Dans cette interview, Kate del Castillo nous parlera de chacun de ses projets, y compris « Woman’s Arms », une comédie qu’elle-même décrit comme sombre et dans laquelle elle jouera et produira avec . Global Studios. Dr Shock (ou Shock Therapy) dans lequel elle incarnera une sexologue qui vit aux États-Unis et est basée sur le roman de l’écrivain mexicain Lydia Cacho dont l’actrice se déclare une grande admiratrice et avec qui elle partage l’activisme pour sa défense des droits contre la traite des femmes, et les docuseries Tequileando pour lesquelles il s’appuiera sur la vaste expérience d’Endemol dans les formats de réalité.

Cet été, la star latino-américaine et . ont également annoncé leur retour en tant que protagoniste de La Reina del Sur (saison 3). Dans ce cas, il s’agit d’une coproduction de . Global Studios et de Netflix. Les deux saisons précédentes de cette série ont été le plus grand succès de l’histoire de .. Et nous avons également pu la voir plus tôt cette année en tant que méchant principal du troisième volet de Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence.

Avec Kate del Castillo, l’espace Conecta FICTION «Connecting with» est inauguré, qui dans cette édition met en valeur le talent professionnel et le profil humain de grands noms de l’industrie de la fiction des pays cibles. L’espace dédié à la France mettra en vedette deux des plus grands noms de la fiction européenne. Alex Berger comme interviewé et Steven Bawol comme intervieweur.

Le producteur d’origine nord-américaine et basé à Paris Alex Berger a développé sa carrière de producteur dans les deux pays, aux États-Unis et en France. Son immense expérience en tant que producteur exécutif et créateur de séries télévisées s’ajoute à sa carrière d’entrepreneur média, ayant occupé divers postes de direction tels que vice-président de Groupe Canal +, président-directeur général de CanalNumédia & VivendiNet. Actuellement, il est producteur exécutif au Bureau des Légendes (Le Bureau) pour Canal + et continue de développer des séries aux États-Unis. Il sera interviewé par Steven Bawol dans ce qui sera sans aucun doute l’un des grands rendez-vous de cette édition de Conecta FICTION. Cet espace est proposé en collaboration avec l’Ambassade de France en Espagne et l’Institut français en Espagne.

Steven Bawol, écrivain, producteur et réalisateur, est le créateur de «Section de Recherche» pour TF1, la série policière la plus populaire de France et a été producteur exécutif de la série Canal + «Borgia». Avec un bagage énorme, il a créé et produit plus d’une dizaine de séries qui dépassent le chiffre de 500 épisodes entre elles. Séries vues sur CBS, ABC, Fox, Channel 4, TF1, France 2, SVT, WDR, Discovery, Nickelodeon et Canal +.

Ses crédits incluent « Crossbow » (France 3 – auteur principal), « The Street » (Universal), « Wish You Were Here » (CBS), « One for the Road » (Channel 4, Royaume-Uni), « The Annexe » . (France 2), «Boy Meets Girl» (SVT1 / SVT2, Suède), «Renford Rejects» (Nickelodeon International), «Genie in the House» (Nick UK) et «Life with Boys» (Teen Nick, États-Unis) .