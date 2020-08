Kate Winslet, Jennifer Hudson et Glenn Close ont rejoint Daisy Ridley, la vedette annoncée précédemment, dans le casting du film d’animation en réalité virtuelle «Baba Yaga», qui fera sa première mondiale au Festival du film de Venise.

Hudson est également producteur exécutif sur la photo de Baobab Studios, ce qui fera pression pour l’Oscar du court métrage d’animation.

Le film sera diffusé à Venise le 2 septembre dans le cadre de Venice VR Expanded, la section de réalité virtuelle de l’événement. Il a été écrit et réalisé par Eric Darnell, dont les crédits incluent la franchise «Madagascar» et «Antz», et codirigé par Mathias Chelebourg.

Dans «Baba Yaga», les téléspectateurs seront invités en tant que personnage dans un monde de conte de fées, et leurs choix pourraient déterminer la fin de l’histoire. L’énigmatique sorcière Baba Yaga (Winslet) utilise ses pouvoirs pour arrêter les villageois dont la colonie empiète sur sa forêt enchantée (Hudson). Lorsque la mère du spectateur, le chef (Close), tombe gravement malade, c’est à eux et à leur sœur Magda (Ridley) d’entrer dans la forêt tropicale, de découvrir ses mystères et d’obtenir le remède de Baba Yaga.

Le film est une interprétation contemporaine d’une légende d’Europe de l’Est qui prend vie avec une animation pop-up 2D illustrative, ainsi que des styles dessinés à la main et en stop-motion. Il est produit par Hudson, Maureen Fan, Larry Cutler et Kane Lee.

Hudson a déclaré: “Bien que l’histoire soit enracinée dans le folklore classique, nous avons été inspirés pour la mettre en lumière moderne en nous concentrant sur des thèmes environnementaux et des personnages féminins forts, des thèmes que le monde doit explorer plus que jamais.”

«Baba Yaga» sera disponible exclusivement sur Oculus Quest plus tard cette année.