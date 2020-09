Nous en avons vu beaucoup dans l’univers cinématographique Marvel. Nous avons vu beaucoup de perruques sauvages, un arbre qui parle, des dieux se font frapper, Paul Rudd en tant que super-héros minuscule, Paul Rudd en tant que grand super-héros, et juste Thor: Ragnarok du début à la fin. Nous avons vu beaucoup de bons, beaucoup de bons – et maintenant nous avons probablement vu la meilleure chose de tous grâce au premier trailer de WandaVision: Kathryn Hahn dans le MCU.

Nous savions que ce moment arrivait depuis que Hahn a été amené sur scène lors du panel Marvel à la J23 en août dernier, et honnêtement, nous aurions dû savoir que cela allait être génial car Hahn ne peut être rien de moins que génial. Qu’elle soit hilarante distante et sournoise sur Parks and Recreation ou vraiment réelle sur Transparent ou qu’elle soit vraiment bouleversante dans la mini-série déchirante de HBO Je sais que c’est vrai, Kathryn Hahn peut tout faire. Mais il s’avère qu’elle va d’une manière ou d’une autre être encore meilleure que ce à quoi nous nous attendions – et elle va totalement éclipser ses costars de super-héros.

Hahn apparaît trois fois dans la bande-annonce et je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que ce sont les trois meilleurs moments. La série met en vedette les Avengers Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) en tant que couple croisé d’étoiles et déformé par la réalité dont toute la réalité s’est empêtrée dans, euh, l’histoire de la sitcom? Il y a des indices visuels qui font référence à tout, de The Dick Van Dyke Show et Bewitched à Family Ties et The Brady Bunch, et Kathryn Hahn est chez elle dans tous.

Nous la voyons pour la première fois dans le segment des années 60, disant avec étourdissement: «Oh, ça va être un gaz!» Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que le personnage de Hahn est du type «voisin curieux», et elle donne de vraies vibrations à Gladys Kravitz / Millie Helper à ce moment-là. Ensuite, un montage parcourt les décennies et nous obtenons un flash du plus grand moment dans le MCU.

Photo: Disney +

Une seule image peut-elle valider toute l’année 2020? Non, mais si une image se rapproche, c’est celle de Kathryn Hahn en plein eleganza d’aérobic des années 80.

Mais le moment le plus révélateur survient dans une scène qui n’a été incluse que dans la bande-annonce complète en ligne. C’est l’une des très rares scènes de la bande-annonce qui ne se déroule pas dans le monde de la télévision, mais ce que nous ne pouvons que présumer est la réalité réelle de l’émission. Vision arrête le personnage de Hahn dans sa voiture, alors qu’elle est habillée comme une sorcière effrayante d’Halloween avec des cheveux verts. Elle le regarde: “Suis-je mort?” Et Vision est comme, “Wut?” et puis elle dit «- parce que tu l’es» et puis elle fait un gloussement de sorcière total et c’est un moment.

Photo: Disney +

Ceci est également important car c’est la première fois que l’une des conversations autour de WandaVision reconnaît le fait que Vision est, vous savez, mort. Il a été tué dans Avengers: guerre à l’infini, son corps a laissé une enveloppe grise et sans vie dans la forêt de Wakanda après la bataille avec Thanos. Alors, quoi de neuf? C’est notre première indication que nous allons découvrir ce qui se passe dans WandaVision, et il semble que Kathryn Hahn puisse jouer un rôle important à cet égard. Oui s’il vous plaît.

Hahn a prouvé à maintes reprises qu’il était l’un des acteurs les plus polyvalents travaillant aujourd’hui. L’avoir dans une merveille quoi que ce soit est un rêve devenu réalité, mais l’avoir dans WandaVision? Un spectacle qui a l’air de passer d’un genre à l’autre et d’un ton à l’autre? Un rôle qui semble laisser Hahn se déchaîner plus fort que jamais? Nous en avons besoin, nous en avons besoin maintenant.

Kathryn Hahn a un grand rôle dans une émission télévisée Marvel? Vous savez quoi – cela pourrait bien être la meilleure chose Marvel de toute 2020, sinon toute la décennie à venir.