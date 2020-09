Universal Pictures a programmé «Freaky», une comédie de tueur en série avec échange de corps mettant en vedette Kathryn Newton et Vince Vaughn, pour le 13 novembre.

Newton, dont les crédits incluent “Blockers” et “Big Little Lies”, incarnera Millie, 17 ans, qui tente de survivre dans les couloirs sanguinaires du lycée et à la cruauté de la foule populaire. Mais lorsqu’elle devient la nouvelle cible de Vaughn’s Butcher, le tristement célèbre tueur en série de sa ville, sa dernière année devient le cadet de ses soucis.

Lorsque l’ancien poignard mystique du boucher le fait se réveiller, Millie et lui, dans le corps de l’autre, Millie apprend qu’elle n’a que 24 heures pour récupérer son corps avant que l’interrupteur ne devienne permanent et qu’elle est piégée pour toujours sous la forme d’un maniaque d’âge moyen. Le seul problème est qu’elle ressemble maintenant à un psychopathe imposant qui est la cible d’une chasse à l’homme dans toute la ville alors que The Butcher lui ressemble – et a apporté son appétit pour le carnage au retour à la maison.

Ses amis, interprétés par Celeste O’Connor et Misha Osherovich, et son béguin, interprété par Uriah Shelton, aident Millie à courir contre la montre pour inverser la malédiction tandis que The Butcher découvre qu’avoir un corps d’adolescente est la couverture parfaite pour un meurtre de retour à la maison. fête. Le film met également en vedette Alan Ruck, Katie Finneran et Dana Drori.

Christopher Landon réalise un scénario qu’il a écrit avec Michael Kennedy. Jason Blum, dont les crédits d’horreur récents incluent «Halloween» et «The Invisible Man», est un producteur. Le film est produit par Blumhouse Productions en association avec Divide / Conquer. Les producteurs exécutifs sont Couper Samuelson et Jeanette Volturno.