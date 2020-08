Katie Dippold écrit un nouveau film Haunted Mansion pour Disney

Cela fait une dizaine d’années que Guillermo del Toro (Pinocchio) écrirait et produirait un film basé sur Disney Le manoir hanté et maintenant il semble que le studio emprunte une voie différente en tant que Katie Dippold (chasseurs de fantômes) a été embauché pour rédiger le scénario d’une nouvelle adaptation, selon The Hollywood Reporter.

CONNEXES: Trilogie de films de rue de la peur passant de Disney à Netflix

Les détails de l’intrigue sont actuellement gardés secrets pour la nouvelle adaptation du manège basé à Burbank, d’autant plus que la seule vraie histoire de l’attraction est que les invités voyagent à travers l’emplacement titulaire plein de frayeurs surnaturelles, y compris un cimetière vivant avec les esprits et les horribles psychique Madame Leota.

Le manège de plus de 50 ans a déjà été adapté pour le cinéma en 2003 avec la photo du même nom mettant en vedette Eddie Murphy réalisée par Rob Minkoff (M. Peabody et Sherman) qui a adopté une approche plus libérale de la tradition source et a reçu des critiques généralement négatives de la part des critiques pour son manque de peur ou d’humour efficace, bien qu’il ait été un succès au box-office, rapportant plus de 180 millions de dollars sur son budget de 90 millions de dollars.

Del Toro avait précédemment fait l’annonce surprise au San Diego Comic-Con International de 2010 qu’il écrirait et produirait une nouvelle version plus sombre du manège pour la maison de la souris, visant une cote PG-13 et considérant le Hatbox Ghost comme le principal antagoniste de l’histoire, alors que le mot a éclaté en 2015 que Ryan Gosling (Premier homme) était en pourparlers pour jouer dans le projet. Le dernier mot du projet est venu en 2019 lorsque del Toro a révélé qu’il ne savait pas si le projet allait un jour démarrer, tout en gardant une bonne idée des scripts qu’il avait transformés en studio et qu’il pensait qu’ils étaient toujours intéressés. il.

EN RELATION: Disney refond Raya et le dernier dragon avec Kelly Marie Tran comme nouveau chef

Après avoir travaillé sur MADtv en tant que rédacteur de 2006 à 2009 et rédacteur et coproducteur de NBC Parcs et loisirs, Dippold est entré dans le monde du cinéma avec la comédie d’action La chaleur avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy, qui ont reçu des critiques généralement positives de la part des critiques et du public, et ont suivi le redémarrage entièrement féminin de chasseurs de fantômes, qu’elle a co-écrit avec le réalisateur Paul Feig dans sa troisième collaboration avec lui.

(Crédit photo: Craig Barritt / . pour AOL)