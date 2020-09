Katie Holmes et le chef Emilio Vitolo Jr seraient toujours aussi forts. Une source a révélé au magazine People que le couple ne pouvait pas se lasser.

Katie Holmes et sa nouvelle flamme, le chef Emilio Vitolo Jr, sont liés depuis quelques semaines maintenant et des sources s’ouvrent enfin sur la relation du duo. «Emilio est très charmant, affectueux. Il est facile de voir comment Katie est tombée amoureuse de lui », a déclaré une source proche du couple au magazine People à propos de l’actrice de 41 ans et chef de 33 ans.

«Elle semble très en lui. Elle continue d’envoyer des textos à Emilio toute la journée et il adore ça. Il ne peut pas obtenir assez de son attention. Emilio travaille actuellement au célèbre restaurant Emilio’s Ballato à New York, aux États-Unis. Katie et Emilio, qui essaie de devenir acteur, se seraient rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble sur un prochain film indépendant.

Au cas où vous l’auriez manqué, des rapports de Daily Mail ont affirmé qu’il était fiancé à la créatrice de 24 ans Rachel Emmons depuis 18 mois et qu’il avait rompu avec elle quelques jours avant d’être aperçu en public avec Katie pour la première fois. Il a été rapporté par Daily Mail qu’Emilio a mis fin à ses fiançailles avec Rachel sans mentionner sa nouvelle relation avec Katie. “Jusqu’à cette sortie de presse, Rachel n’avait aucune idée de ce qui se passait”, a déclaré l’un des amis de Rachel à la sortie.

«C’est un tricheur, et ce n’est pas une histoire de« fin heureuse »», ont-ils ajouté. «Ils avaient des plans de mariage concrets en préparation. Maintenant, elle se retrouve avec une mauvaise presse et est obligée de déménager. Rachel aurait été «aveuglée» par le texte de rupture, et n’a appris sa relation avec Katie que par des amis lui envoyant des articles, a également rapporté The Sun. «Elle pense qu’il est irrespectueux que ce soit si public», a déclaré un ami au point de vente, ajoutant que c’était «bizarre et décevant». «Rachel pense qu’Emilio aurait pu être plus honnête et le gérer comme un gentleman et face à face. «Personne ne sait vraiment si Katie savait qu’il était avec Rachel. Si elle l’a fait, c’est un mauvais exemple à donner à sa fille », a ajouté l’amie.

