2020-08-30 17:30:04

Katie Price a passé du temps avec son «plus proche et le plus cher» alors qu’elle se remettait de ses blessures au pied.

Katie Price a passé du temps avec son «plus proche et le plus cher» alors qu’elle se remettait de ses blessures au pied.

La star de 42 ans s’est cassé les deux pieds dans un horrible accident pendant ses vacances, mais a passé du temps avec sa famille et ses amis pour traverser les moments difficiles.

Une source a déclaré: « Leur temps ensemble était exactement ce que le médecin a ordonné. Kate a eu des semaines très difficiles. Se blesser aux pieds était déjà assez grave. Mais ensuite, elle a reçu le diagnostic et a dû subir l’opération.

« La récupération a été très difficile et elle sait que la route sera longue. Ce week-end a été un pas en arrière dans la bonne direction. S’entourer de ses proches est exactement ce dont elle avait besoin. Ils se rassemblent tous et s’assurer que Katie va bien. »

Et Katie veut que les choses soient faciles pour guérir rapidement.

Un initié a ajouté à The Sun Online son rétablissement: « Elle dit que les médecins gardent probablement un œil sur ses médias sociaux parce qu’ils n’arrêtent pas de lui rappeler de prendre les choses doucement et de ne pas en faire trop! Mais Katie écoutera comme elle veut juste récupérer aussi vite qu’elle le peut. »

Et Katie «prend du temps hors des projecteurs» pour se remettre.

Une déclaration publiée sur ses histoires Instagram disait: « Katie prend du temps hors des projecteurs des médias. Sa famille et le Dr ont dit à Katie qu’elle doit se reposer pour guérir. Katie tient à remercier tout le monde pour son soutien continu et sera de retour quand elle se sent prête. »

Un représentant de Katie a partagé dans une autre déclaration: « Katie prend du temps hors des projecteurs des médias. Sa famille et le Dr ont dit à Katie qu’elle doit se reposer pour guérir. Katie tient à remercier tout le monde pour son soutien continu et sera de retour quand elle se sent prête. «

Mots clés: Prix ​​Katie

Retour au flux