2020 n’est peut-être pas l’année à laquelle nous nous attendions tousEh bien, nous sommes sûrs que personne n’avait aucune idée de TOUTES les choses qui se passeraient en huit mois seulement. Cependant, et comme nous le savons déjà, les ragots ne reposent jamais, et l’une des nouvelles que l’œil carré nous a laissées était que Katy Perry et Orlando Bloom deviendraient parents, mais après plusieurs mois d’attente, son bébé est enfin né.

C’était début mars quand pop star confirmée à la surprise de beaucoup qui, après près de trois ans de relation et de se fiancer en 2019, ils auraient leur premier [email protected]. Merci à la vidéo officielle de « Jamais porté de blanc », une chanson indépendante de leur cinquième album studio, Sourire, qui a donné au monde la nouvelle qu’elle était enceinte, car nous l’avons vue exhiber joyeusement son ventre. Ow.

Katy Perry et Orlando Bloom deviennent parents

On savait peu de choses sur la grossesse de Katy Perry, parce que la chanteuse a commencé à promouvoir avec tous ses prochains disques, mais il ne l’a pas non plus caché comme d’autres célébrités toussent habituellement Sophie Turner. Au fil des mois, nous l’avons vue beaucoup plus heureuse et montrer toutes les opportunités qu’elle avait – en particulier dans ses vidéoclips – J’appréciais cette étape.

Mais maintenant et juste un jour après la sortie de Smile sur les plateformes numériques et au format physique, Orlando Bloom et le chanteur sont officiellement devenus parents. Normalement, ce type d’information est généralement confirmé par les médias qui vivent de ragots, mais cette fois ce ne sont pas les paparazzi qui ont divulgué les premières images du bébé, mais l’UNICEF lui-même… Oui, comme ils l’ont lu.

C’est ainsi que l’UNICEF a partagé la nouvelle

À travers ses réseaux sociaux, l’agence de l’Organisation des Nations Unies chargée d’aider les enfants et les mères du monde entier, a partagé une déclaration écrite par Katy et Orlando. Dans ce document, ils ont mentionné qu’ils étaient heureux d’annoncer au monde qu’après tant de mois d’attente, sa première fille est enfin née, qui sera appelée (rouler, s’il vous plaît): Daisy Dove Bloom.

«Nous flottons amoureux et émerveillés depuis l’arrivée en bonne santé de notre fille», a-t-il commenté. le couple heureux. Comme si cela ne suffisait pas ils ont montré la première photo de leur bébé -ou quelque chose comme ça-. Sur la photo qu’ils ont montrée, on ne voit que les mains du chanteur et de l’acteur tenant celle de la petite fille, une carte postale devenue typique des célébrités lorsqu’il s’agit de présenter leur [email protected]

Ils ont également demandé de l’aide aux mères du monde entier

Les Ambassadeurs itinérants de l’UNICEF ont également terminé leur message en disant qu’ils savaient qu’ils avaient la chance d’avoir leur bébé dans un environnement paisible et sûr, car dans le monde et en raison de la pandémie, des milliers de mères ont dû accoucher dans des environnements quelque peu hostiles. Alors Orlando Bloom et Katy Perry ont demandé à tout le monde de soutenir l’agence à travers une page de dons qu’ils ont ouverte pour fêter l’arrivée de leur petite fille.

Félicitations à Orlando et Katy, qui après tant d’années vont enfin former une famille avec Daisy. Mais si vous voulez savoir comment la chanteuse vit cette nouvelle facette de sa vie ainsi que les détails de Smile, son cinquième album studio, Nous vous laissons la conversation que nous avons eue il y a quelques jours avec elle:

