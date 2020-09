Katy Perry s’est ouverte sur sa relation tumultueuse et son mariage avec Marque Russell.

«C’était la première rupture de mon esprit idéaliste», a déclaré Perry dans une interview accordée à 60 Minutes Australia. «J’ai eu beaucoup de succès à 23, 24 et 25 ans, puis j’ai rencontré quelqu’un d’intéressant et de stimulant. C’était comme une tornade. Tout se passait une fois.

Elle a poursuivi: «J’ai toujours résonné de friction, de résistance et de défis. Je le sais intrinsèquement. Comme, «OK, ça va prendre beaucoup de travail mais oh, nous allons arriver quelque part super», ou, «Ce sera un beau diamant. Toute cette pression va se transformer en un beau diamant. “

Perry et Brand ont commencé à se fréquenter en 2009 et se sont fiancés moins d’un an plus tard. Les deux se sont mariés en 2010, avant de se séparer en 2011. Le documentaire de la chanteuse pop, Part of Me, présente une scène déchirante d’elle se préparant à monter sur scène après avoir reçu un SMS de Brand l’informant qu’il envisage de demander le divorce.

Heureusement, aujourd’hui, la chanteuse de 35 ans a beaucoup à «sourire»: tout va bien dans sa relation actuelle avec son fiancé Orlando Bloom, qu’elle décrit comme «saine» et «solide».

Le couple a accueilli son premier enfant, Daisy Bloom, le 26 août.