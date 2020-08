La matrice 4 verra le retour de nombreux visages familiers (et d’autres non), et à mesure que la pandémie de coronavirus s’atténuera dans certaines régions du monde, le long métrage reviendra au tournage. Le tout avec les mesures de sécurité et d’hygiène appropriées, bien sûr. Maintenant Keanu Reeves, l’adorable Keanu Reeves, a déclaré dans une interview que le film du Wachowski Il sera à nouveau tourné en Allemagne dans les semaines à venir.

On recommande aussi: Laurence Fishburne confirme qu’il ne sera pas Morpheus dans Matrix 4

Dans une interview pour Variety dans laquelle il a parlé de quelques nouvelles sur Bill et Ted 3, Keanu Reeves a également entamé une discussion sur l’un de ses films les plus importants qui le remettra dans le rôle de Neo:

«Je suis à Berlin et tous ceux qui travaillent sur la production travaillent en pleine collaboration avec le gouvernement local et les entreprises, ainsi qu’avec Babelsber Studios. Les protocoles sont respectés. Ils sont efficaces. Le processus de tournage me semble tout à fait normal, ce dont je suis très reconnaissant », a déclaré Reeves.

Selon Keanu Matrix 4 a une « belle » histoire, et toute la production qui est réalisée dans ce pays va très bien:

«Et, sans ajouter le sel, tout va bien. Nous sommes ici depuis près de trois semaines maintenant. Les écrivains [David Mitchell y Aleksandar Hemon] et le réalisateur [Lana Wachowski] Ils ont créé une belle, vraiment belle histoire. C’est très excitant de faire un film Matrix tellement plus simple. «

Nous ne savons pas ce que Keanu veut dire que ce sera un film « plus simple », mais qu’il a aimé l’histoire et le scénario C’est un bon signal.

L’acteur a également commenté l’une des rumeurs les plus récentes sur la franchise, la déclaration controversée selon laquelle le film original est « sur l’expérience trans » selon les mots de son réalisateur. «Personne ne m’a présenté cette idée lorsque nous avons commencé à travailler sur la production du film original. Lilly n’a jamais partagé ça avec moi », dit-il.