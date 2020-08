Les acteurs travaillant dans l’industrie depuis des décennies trouveront inévitablement les projets passés se chevauchant de manière amusante et quelque peu maladroite. Mais pour quelqu’un qui a joué autant de héros d’action que Keanu Reeves, une question plus importante se pose. Inévitablement, les fans veulent savoir quel personnage gagnerait dans un combat.

À cette fin, l’acteur a révélé ce qui se passerait si l’assassin titulaire des films de John Wick venait aux mains de Neo de la série The Matrix. La réponse n’est probablement pas du tout ce à quoi les fans s’attendent.

Keanu Reeves à la première de «The Matrix Reloaded» | L. Cohen / WireImage

Keanu Reeves a l’habitude de jouer des héros d’action presque indestructibles

Avant Point Break en 1991, Keanu Reeves avait joué principalement dans des comédies et des drames. Son plus grand succès en tant que leader a été la moitié du duo central dans Bill et Ted’s Excellente aventure. Reeves a récemment repris ce rôle pour Bill et Ted Face the Music de 2020. Mais entre ses premier et troisième tours de piste en tant que Ted «Theodore» Logan, l’acteur est devenu une star d’action hors du commun.

Reeves a dirigé Speed ​​et The Matrix pour devenir deux des films d’action les plus appréciés des années 1990. Et il a continué dans le genre tout au long des années 2000 pour un succès modéré, y compris Constantine. Puis, 2014 a apporté sans doute l’un de ses rôles les plus emblématiques à ce jour: John Wick. Dans ces films, Reeves joue un assassin à la retraite qui est aspiré de nouveau dans le monde criminel.

Mais John Wick peut-il avoir une chance contre Neo alias « The One » prophétisé pour sauver l’humanité?

Mais que se passerait-il vraiment si Neo et John Wick se croisaient?

Lors d’une récente apparition dans The Late Show avec Stephen Colbert, Colbert est allé directement à la source. Alors, qui gagnerait dans un combat entre John Wick et Neo? Selon Reeves, la question elle-même est imparfaite car les deux personnages ne se battront pas. Cependant, Colbert a poussé pour une réponse, présentant un scénario dans lequel Neo a accidentellement tué le chien de John.

«Je conduis et le chien s’échappe dans la rue et je le tue… puis je peux ramener le chien et John Wick dit:« Que se passe-t-il? … Non, ils ne se battraient pas. Mais peut-être que John Wick essaierait d’aider Thomas Anderson dans le monde réel, peut-être contre les machines », a déclaré Reeves à Colbert.

Honnêtement, les capacités insensées de Thomas Anderson alias Neo au sein de la matrice font de John Wick un adversaire relativement facile à vaincre. Et John Wick le reconnaîtrait probablement tout de suite, choisissant de trouver une solution plus pacifique. Bien que les deux personnages se battent beaucoup, ils aspirent tous à la paix. Leur alliance contre un ennemi commun semble donc juste.

«The Matrix» et «John Wick» recevront une quatrième tranche en 2022

Bien que les fans ne voient peut-être pas Neo et John Wick unir leurs forces de sitôt, Reeves reviendra aux deux rôles dans un proche avenir. La production de The Matrix 4 a été contrainte de s’arrêter en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais le tournage avance à nouveau avec des précautions de sécurité renforcées.

Pendant ce temps, les fans ont récemment appris que John Wick: Chapitre 4 et John Wick: Chapitre 5 tireront dos à dos. La sortie du premier est actuellement prévue pour le 27 mai 2022. La Matrix 4 arrive en salles juste un mois plus tôt le 1er avril 2022. Seul le temps nous dira si Reeves récupère d’autres franchises entre-temps.